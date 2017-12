Tvorcovia série Age of Empires, Ensemble Studios, definitívne končia

30. jan 2009 o 18:50 Ján Kordoš

Už teraz sa vie, že väčšina tvorcov to sa s herným biznisom nelúči. Zatiaľ sa hovorí o dvoch vývojárskych tímoch, ktoré by mali byť čoskoro predstavené. My zas ďakujeme Ensemble Studios za perfektné stratégie, ktorými nás zásobovalo. Spomienky na úplne prvé Age of Empires sa jednoducho vymazať nedajú. Strata Ensemble Studios ako vývojárskeho tímu nás nesmierne mrzí, avšak niečo končí a niečo iné začína. A nikde nie je napísané, že sa novovzniknutý tím nechopí šance a nevytvorí novú strategickú ságu.

R.I.P. Ensemble Studios.

Zdroj: Shacknews