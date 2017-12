Sony investovalo do reklamy hry Killzone 2 približne 2 milióny libier

30. jan 2009 o 18:35 Ján Kordoš

Keďže sa má hra na trhu objaviť až 25. februára s recenziou ešte pár dní počkáme, ale už teraz môžeme prezradiť, že ide skutočne o ťahák celej platformy. Podobne ako má Xbox 360 svoje Gears of War 2, dostane čoskoro aj Playstation 3 Killzone 2. Lenže Sony nechce ponechať nič na náhodu a hoci verí hráčom spoliehajúcim sa na priaznivé hodnotenia kritík, investoval tento gigant až 2 milióny anglických libier (cca 2,227 mil €).

Kríza-nekríza, Killzone 2 musí preniknúť do všetkých médií (reklamné spoty v TV a kinách, inzercia v tlačených médiách, internet), pozerať sa na potenciálnych kupcov budú z bilboardov a ak sa podarí, možno sa pokocháte aj vy pohľadom na električku s upútavkou na Killzone 2. Nechajme sa prekvapiť, zatiaľ je to stávka na istotu a do reklamy treba investovať neustále, o čom sa mohlo Sony presvedčiť pri viacerých svojich veľkých tituloch, ktoré proste len neboli dostatočne propagované a prirýchlo zmizli z očí.

