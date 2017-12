Skate 2 - životný štýl

Keď sa Electronic Arts, respektíve jeho bývalé štúdio Black Box rozhodlo vstúpiť na pôdu konkurenčného Activisionu, ktorý kraľoval so svojou skate sériou Tony Hawk´s, okamžite bol oheň na streche.

30. jan 2009 o 15:50 Ján Kordoš

Keby sme postavili vedľa seba Tonyho Hawka a Skate, po pár minútach nájdete podstatný rozdiel. Arkádovosť vs. snaha o simuláciu. A niekoľkoročné stláčanie šialených kombinácií tlačidiel na gamepade spravili z Tonyho, žiaľ, usopleného úbožiaka, ktorý sa len na niečo hrá. Tým najdôležitejším prvkom, ktorý otvoril pre Skate dvere k nehynúcej sláve, bolo ovládanie. Keď už má gamepad dve analógové páčky, prečo nevyužiť naplno obe? Podobne ako napríklad pri hokeji v konzolovom NHL slúži pravý analóg na ovládanie hokejky/nôh, zatiaľ čo ľavým korigujete pohyb tela, respektíve prenášanie jeho váhy do strán. Nielenže to skvele znie, ale to aj skvelé je. A náročné – pekelne náročné pre neskúsených hráčov, ktorí si zrazu musia uvedomiť, že ak u konkurencii stačilo klepnúť do tlačidla, tu musíte presne (pohybom i časovo) zakvedlať páčkou, aby ten týpek na prkne spravil to, čo má. Alebo aby spravil čokoľvek, len nech sa pri dopade udrží na štyroch malých kolieskach. Poznáte to: chodník sa zrazu postavil a udrel ma do tváre.



V tom tkvelo obrovské kúzlo Skate. Pohlcovalo nie preto, že ste robili státisícové kombá, lietali zo strechy na strechu, ale jednoducho ste si užívali skatovanie v otvorenom meste San Valeone. Niekto robil skutočne psie kusy a naučil sa dych vyrážajúce prvky, inému postačilo krvopotné zvládnutie jednoduchého grindu na obrubníku s nejakým trikom po zoskoku z neho. Citlivosť ovládania nebola zo začiatku najlepšia a potom si na to človek vlastne zvykol a učil sa. Lenin nekecal len tak do vzduchu. Nutnosť učenia sa, skutočne tvrdého skúšania – niekedy desať, niekedy stokrát toho istého prvku – bola nutná daň. Tá však predviedla hrateľnosť, ktorá vás dostala. Pohoda a klídek, no zároveň adrenalín striekajúci pri bravúrnych skokoch.

To bola jednotka a po viac než roku k nám dorazilo pokračovanie Skate 2. Keďže konkurencia sa po prvom Skate zložila a ďalší diel Tonyho je v nedohľadne z dôvodu „prídeme s niečím novým a nejaký čas to zrejme potrvá“, pomerne dlhá prestávka sa končí. Otázkou zostáva, čo vôbec Skate 2 ponúka oproti predchodcovi. Vylepšení len zopár, nad niektorými sa dá polemizovať, avšak napokon sa prichytíte pri tom, že po vyskúšaní dvojky sa k predchodcovi budete vracať s ťažkosťami, ak teda vôbec na to naberiete odvahu. Black Box sa pri svojom smrteľnom výdychu rozhodli nezobrať so sebou do večných lovísk aj úspešnú "už sériu". Nedovrzali to ako s posledným Need for Speed, za čo ich treba pochváliť, avšak na druhú stranu bude stále človeka mátať, či sa oplatí za toto zaplatiť plnú sumu.

Hlavný hrdina, ktorého si vytvoríte v editore, na konci minulého dielu nedopadol dobre a zopár zím strávil v chládku, vo väzení. Možno to pre neho bolo napokon aj lepšie. Vývojári sa príliš nezaoberali vysvetľovaním, čo postihlo mesto San Valeone, avšak je to aj zbytočné: prírodná katastrofa sem, finančná kríza tam, väčšina územia je v zdevastovanom stave, niektorým lokáciám vládne typická chladnosť súčasných sídlisk, vybudovaných v časoch socializmu. Niektorí to poznáme a predstaviť si bezfarebné, neupravované a neopravované fontány a detské ihriská by nemal byť problém. Alebo si zahrajte Stalkera. Tam, kde vládne pesimizmus a chladné farby, sa musí prihlásiť korporácia, dnes je to MongoCorp, ktorá prinesie svetu farby, všetko opraví a jednoducho bez nich by sme boli v prdeli. S MongoCorpom prichádza aj tvrdá ruka zákona, a hoci sa v meste zasľúbenom skatu ešte môžete povoziť na doskách, ktoré síce svet neznamenajú, no rozhodne odreagujú od bežných starostí, na každom treťom rohu na vás čaká pohladenie obuškom. Nie je to brutálna tyrania, nie je to nič extrémne, ale už cítiť mierny vplyv hrubej sily.

Po odpykaní si trestu prichádzate na slobodu, nikto si vás nepamätá a znovu je vašou úlohou nadobudnutie rešpektu. Štýlové intro vás skutočne naladí na tú správnu notu a málokedy sa stáva, že úvodná sekvencia má šťavu. Konečne sa Electronic Arts vsadenie na kartu so skutočnými hercami vyplatilo. Intro ku Skate 2 nemá chybu – azda len takú maličkú: my chceme viac podobných sekvencií, no môžeme maximálne chcieť, dočkať sa ich nedočkáme.

Mesto sa síce zmenilo, v niektorých častiach viac než rezolútne, avšak jednotlivé štvrte spoznávať budete. Nemusíte sa vôbec učiť, tutoriály sú v tomto prípade nepovinné, avšak ako menšie opakovanie si ich zrejme odkrúti každý. Fungujú na princípe animovaných sekvencií z minulého dielu, takže si na všetko vlastne spomínate. Má to ten správny efekt a vy znovu, pekne po starom, opatrne robíte prvé kroky, snažíte sa obyčajný ollie, backflip, omylom vytvoríte melon, pop shovit – a ide to proste pomaly. Najprv sa naučíte základné prvky, ktoré zvládnete až v momente, kedy ich dokážete skutočne zopakovať aj so zatvorenými očami a nielen náhodne metáte páčkou a niečo z toho bude. Niečo určite, niekedy zaujímavý prvok, niekedy držkopád. Aspoň pre mňa osobne zostali stále mierne problematické grindy, pretože odhadnúť vhodnú vzdialenosť a čas odrazu chce cvik – avšak tu ide zrejme o subjektívnu chybu, ktorá pre vás nemusí nič znamenať. Keď sa však všetko naučíte – alebo sa naučíte aspoň základy, odhalili ste krásu Skate 2.

Otvorený svet San Valeone (ísť môžete kamkoľvek a nemusíte sa nikoho pýtať, ani plniť určitý počet úloh) má svoje čaro a nájdete na ňom kopec výziev. Sú tu tradičné challanges, kde vás fotia alebo rovno natáčajú na video, prekonávate sa so súperom v lepších trikoch, naháňate sa (sú tu dokonca aj preteky s viacerými „jazdcami“), proste typická skupina úloh, ktorá neurazí, ani neprekvapí. Voľnosť sa však nie vždy osvedčí a nemusí znamenať, že vás to v otvorenom svete bude aj baviť (viď. Shaun White Snowboarding). Preto pribudla možnosť behania po vlastných, manipulácia s objektmi a špeciálne spot places, ktoré môžete vlastniť, ak prekonáte bodovým ziskom pôvodnú hodnotu. Jednotlivé spoty môžete shareovať s ostatnými a prekonávať tak miesta niekoho úplne iného alebo si vytvoríte vlastné. Zaujímavé súperenie s ostatnými si však žiada aj skúsenosti a odvahu.

Konečne môžeme skate zahodiť a vybrať sa po vlastných tam, kam chceme. Všetko by bolo v poriadku, keby boli animácie pohybu a celkovo jeho fyzika uveriteľná. Lenže je to práve naopak a pohyb postavy je až smiešny, na jeho zmenu reaguje neprirodzene. Ešte horšie je to s manipuláciou objektov. Myšlienka je to vynikajúca, pretože si sami môžete postaviť vlastné „ihrisko“, no jeho zvládnutie si vyžaduje pevné nervy. Aby to vyzeralo skutočne, odhodlali sa tvorcovia k pomerne nelogickému kroku a ovládate priamo postavu, s ktorou musíte prísť k prekážke, uchopiť ju, ťahať ju a otáčať, pričom fyzikálny model objektov je na zaplakanie. Predmety nemajú žiadnu váhu, pri interakcii s inými predmetmi sa od seba arkádovo odstrčia a celkovo je manipulácia dostatočne umelá na to, aby vás otrávila. Pritom stačilo postavu niekam odpratať, kameru oddialiť do strategického top-down pohľadu a ovládať len kurzor. Drobnosti, ktoré nemilo prekvapia.

Nech sa Skate 2 hrá na akýkoľvek simulátor (a on ním aj je), istotne sa nenájde hráč, ktorý by sa nechcel pokúsiť o poriadny, kosti lámajúci pád, pri ktorom by nejedna kosť uronila vápnikovú slzu. Pri hraní tzv. Hall of Meat módu ide akákoľvek simulácia bokom, pretože sa snažíte chudáka postavičku rozlámať na čo najmenšie kúsky, respektíve dolámať ho na cimpr-campr. A získať tak čo najvyšší účet z nemocnice. Pre niekoho možno morbídna zábava, ale pri vynikajúcej simulácii a podarených pohybových animáciách je na niektoré „au momenty“ radosť pozerať. Len keby ku koncu šúchania si ksichtu o asfalt neostávala postavička v podivnej polohe a lá handrová bábika.

Inak zostáva všetko po starom. Pribudlo zopár nových trikov ako napríklad hand planty, kedy sa jednou rukou chytíte okraju a efektne spravíte kombo nohami a skejtom – proste paráda. Miernymi úpravami prešlo ovládanie, ale nejde o nič horibilné, znovu tu máme fotenie pre magazíny, na miesta plnenia úloh sa môžete preniesť okamžite, v obchodoch máte k dispozícii more značkových handier a podobne. Sú tu samozrejme aj drobné chybičky krásy, pri ktorých sa spýtate, akože to nik nevidel pri testovaní. Jedna za všetky: niektoré úlohy nemajú marker point (čiže bod, do ktorého sa vrátite po neúspešnom pokuse o splnenie úlohy) a musíte sa na miesto činu neustále vracať. Otrávi to, marker point si nemôžete ani manuálne definovať. Alebo chodci sú príliš agresívni, doslova skáču pod vaše nohy a pôsobia tak neskutočne umelo. Podobne vozidlá. Proste idú a ak sa rozbiehate oproti nim, ani nezabrzdia, ani sa neuhnú.

Siahodlho sa rozpisovať o tom, prečo dostala grafika 8 je tak trochu zbytočné. Na obrázkoch sami vidíte, že to vyzerá vynikajúco a animácie pohybov sú skvostné, takže by to chcelo už len lepšiu interakciu s objektmi a model poškodenia. Ovládanie je samé o sebe náročné, ale taktiež ide momentálne o najlepší model. Takto by sme mohli pokračovať pri všetkom, ale načo. Je to skvelá oddychovka, ktorá si vyžaduje sakra náročný tréning. Čísla sú v tomto prípade zbytočné. Ak máte jednotku, do dvojky investovať zrejme neodporučíme, ale ak ste prvý diel prehliadli, vstúpte rovno do mierne vylepšeného sveta. Budete uchvátení robustnosťou ovládania, výborne vám do toho aj zahrajú, tak čo chcieť viac? Možno viac noviniek, ale okrem spomínaných drobností skutočne netušíme, čo by sme žiadať.