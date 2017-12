Moderná pozorovacia astronómia sa zrodila pred 400 rokmi

Slovenskí astronómovia chcú umožniť pozorovanie dennej a nočnej oblohy v rámci prebiehajúceho Medzinárodného roka astronómie ...

3. feb 2009 o 14:56 TASR

VYSOKÉ TATRY. Slovenskí astronómovia chcú umožniť pozorovanie dennej a nočnej oblohy v rámci prebiehajúceho Medzinárodného roka astronómie (IYA) čo najširšiemu počtu občanov. Pripravili viacero projektov, o ktorých dnes informovali na tlačovej konferencii vo Vysokých Tatrách.

"Rok 2009 je rokom astronómie z toho dôvodu, že uplynie 400 rokov od prvého pozorovania astronomických objektov ďalekohľadom, ktoré uskutočnil Galileo Galilei. Súčasne zhotovil aj prvé kresby týchto objektov ako fázy Venuše, pohoria a krátery na Mesiaci, či slnečné škvrny, takže moderná pozorovacia astronómia sa vlastne zrodila v roku 1609," povedal pre TASR Drahomír Chochol z tatranského Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Dodal, že do aktivít v rámci IYA sa zapojilo 135 štátov, medzi nimi aj Slovensko. Cieľom je umožniť obyvateľom Zeme uvedomiť si svoje miesto vo Vesmíre a stimulovať záujem o astronómiu a príbuzné vedy najmä medzi mladou generáciou.

Riaditeľ Astronomického ústavu SAV vo Vysokých Tatrách Ján Svoreň pripomenul, že oficiálne otvorenie IYA 2009 na Slovensku sa konalo v polovici januára v Košiciach, keďže viac ako 80 percent výskumu vesmíru sa realizuje na východnom Slovensku.

Hlavnými aktivitami IYA bude jedenásť celosvetových kľúčových projektov. Jedným z nich je "100 hodín astronómie", ktorý sa uskutoční od 2. do 5. apríla so širokou škálou popularizačných akcií, s dôrazom na priame pozorovania astronomických objektov ďalekohľadom. Názov Tmavá obloha má projekt, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo svetelného znečisťovania nočnej oblohy, čo zabraňuje pozorovaniu astronomických objektov v mestách. Podľa astronómov svetlá by mali svietiť na cestu a nie do oblohy, ktorá aj v tomto roku ponúkne niekoľko zaujímavých javov. Medzi nimi najdlhšie zatmenie Slnka v 21. storočí, ktoré nastane 22. júla a bude trvať šesť minút a 39 sekúnd. Na Slovensku však nebude pozorovateľné ani ako čiastočné. Pre slovenských fotografov môže byť zaujímavé čiastočné polotieňové zatmenie Mesiaca 9. februára. Viditeľná bude len jeho záverečná fáza. V polovici novembra sa očakáva silný meteorický roj Leoníd s frekvenciou 500 meteorov za hodinu.

Množstvo popularizačných aktivít pripravujú v rámci IYA jednotlivé hvezdárne, planetáriá a pozorovateľne na Slovensku.