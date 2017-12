Nástupca legendárnej Nokie 6300 prichádza

Spoločnosť Nokia dnes predstavila tri nové mobilné telefóny - modely Nokia 6700 classic, Nokia 6303 classic a Nokia 2700 classic. Prvý menovaný z trojice prichádza ako nástupca bestselleru Nokie 6300. V predajnosti plánuje opäť lámať rekordy.

30. jan 2009 o 0:34 Marcel Pastír

Bude mať úspech ako jej predchodca?

V popredí predstavenej trojice stojí Nokia 6700 classic, ktorá je nástupcom jedného z najúspešnejších modelov značky Nokia. „Keď sa Nokia 6300 začala v roku 2006 predávať, nasadila vysokú latku v oblasti dizajnu a použitých materiálov a vo svojej kategórii telefónov strednej triedy dosiahla všetky predajné rekordy. Nokia 6700 classic posunula latku ešte vyššie, nakoľko je to telefón klasickej konštrukcie so štíhlym dizajnom a vyváženou praktickou stránkou,” povedal Soren Petersen, senior viceprezident spoločnosti Nokia. “Veríme, že to bude jeden z najpredávanejších prístrojov v tomto roku,” dodáva Peterson.

Nokia 6700 classic

Nokia 6700 classic predstavuje kombináciu hladkého povrchu, kvalitných materiálov a precízne spracovaných dielov, vrátane celokovovej klávesnice. Nový model prichádza s niekoľkými inováciami a zlepšeniami, napríklad s 5-megapixlovým fotoaparátom, A-GPS navigáciou s aplikáciou Nokia Mapy a vysokorýchlostným pripojením na internet s rýchlejšou a jednoduchšou možnosťou zdieľať obrázky a videá. S odhadovanou maloobchodnou cenou 235 eur bez DPH je Nokia 6700 classic adresovaná majiteľom pôvodného modelu Nokia 6300.

Nokia 6303 classic

Nokia 6303 classic, ktorej odhadovaná maloobchodná cena sa bude pohybovať okolo 135 eur bez DPH, je tiež ideálnou voľbou pre užívateľov, ktorým vyhovujú funkcie modelu Nokia 6300. Vo výbave nechýba 3,2-megapixlový fotoaparát, displej s uhlopriečkou 2,2 palca ani Nokia Mapy. Nokia 6303 classic spája bohatú ponuku funkcií s výbornou výdržou batérie. K telefónu možno pripojiť akékoľvek hudobné príslušenstvo pomocou štandardného 3,5 mm audio konektora a využiť tak plnohodnotný hudobný prehrávač, do ktorého môžu užívatelia nahrať tisíce obľúbených skladieb.

Nokia 2700 classic

Poslednou predstavenou novinkou je klasicky konštruovaná Nokia 2700 classic, ktorej odhadovaná cena bude 65 eur bez DPH. Ide o jeden z najlacnejších telefónov Nokia, ktorému však nechýbajú najdôležitejšie funkcie. Ponúka 2 GB pamäť pomocou pamäťovej karty, integrovaný digitálny hudobný prehrávač a 2-megapixlový fotoaparát. „Vďaka týmto funkciám môžu ľudia ukladať, sprístupňovať a zdieľať stovky súborov pomocou Nokia on-line služby Share on Ovi alebo iných webových portálov. Bohatá výbava a jednoduché užívateľské rozhranie prístroja Nokia 2700 classic poskytne jeho majiteľovi prvé internetové skúsenosti,” dodal Petersen. Všetky tri nové mobilné telefóny sa začnú predávať v priebehu druhého štvrťroka 2009.