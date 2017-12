Solídny notebook do podnikového prostredia

Skopírujte najúspešnejšie šasi z dielní HP, pridajte k nemu oceľové kĺby od IBM, softvér v štýle Toshiba, plasty doplňte magnéziovou zliatinou, okoreňte to niekoľkými vychytávkami, novými technológiami a máte notebook, ktorý prekryje ponuku konkurencie.

29. jan 2009 o 23:30 Milan Gigel







Keď sa nám do redakcie dostal na testy notebook Dell Latitude E6400, všetkým bolo jasné, že ide o stroj, ktorý sa niektorými prvkami až príliš podobá na modely, ktoré už na trhu podnikových notebookov zažiarili. Výrobca sa rozhodol ísť vyšliapanou cestou, aby v inovovanom podnikovom rade predstavil to najzaujímavejšie, čo sa v segmente urodilo v posledných troch rokoch – samozrejme s aktualizáciou na najnovšie technológie.



Zdá sa, že ide o rozumný a taktický krok. Podnikoví zákazníci sú konzervatívni, hľadajú veci, ktoré sa im osvedčili, vo výberových konaniach žiadajú vlastnosti, ktoré majú iba niektorí výrobcovia a neradi vstupujú do sveta tajov a neznáma. Aký v skutočnosti je? Otestovali sme ho, aby sme vám prezradili, s akými zbraňami Dell vyrukoval tento krát.

Moderná platforma aj pre náročných

Nová „é-šesťdesiatštyri-nulanulka“ otvára nový rad podnikových notebookov, ktorý sa bude s rôznymi inováciami predávať v najbližších rokoch. Výrobca zmenil čipovú platformu, zaviedol nový dockovací konektor a priniesol množstvo prvkov pre šetrenie energie a zabezpečenie dát.



Stroj je postavený na výkonnom čipsete Intel 45 Express, využíva procesory Intel Core 2 Duo a grafický akcelerátor nVidia Quadro NVS 160M. V krátkosti povedané, ide o najmodernejšiu mobilnú platformu s možnosťou vzdialenej správy, ktorá je dodávaná so systémami Vista, zabezpečená bude však aj prevádzka novej „Sedmičky“. Operačná pamäť môže dosahovať strop 8 gigabajtov, prostredníctvom kartových modulov je možné zaistiť všetky druhy sieťovej konektivity – vrátane WVAN sietí mobilných operátorov. My sme mali k dispozícii konfiguráciu PP27L, ktorá je zlatou strednou cestou v ponuke.

Vitajte v svete kovov a plastov

Šasi sa až na drobné rozdiely veľmi podobá platforme, ktorú zaviedlo na trh pred troma rokmi HP. V tomto prípade však nejde iba o polykarbonát, ale do hry vstupujú aj kovy. Spodný kryt je vyhotovený z horčíkovej zliatiny, ktorá zaisťuje robustnosť, ale aj odvod tepla. Vrchný kryt veka je z tenkovrstvého, lisovaného kovu, aby zaistil potrebnú stabilitu. Kedysi by ho nazvali škaredým káčatkom, dnes je však zrejmé že účelnosť a kvalita vyhotovenia majú svoje prísne hranice.



Tlačidlo odomykania veka displeja nie je spravené najlepšie. Jeho lomená čelná strana je zle dostupná a tak sa nám nie vždy podarilo na prvý krát notebook otvoriť. Nutnosť použiť dve ruky je nepraktická, navyše zamykací bod je iba jeden. Tu by sa rozhodne dalo trochu popracovať.



Prekvapilo nás, že kus, ktorý sme dostali na testovanie mal rozbitý plastový rám, obkolesujúci displej. Ťažko usúdiť, čo všetko prekonal v iných redakciách, dospeli sme však k podozreniu, že použitý plast je viac krehký, ako pružný. To môže v kritických situáciách znamenať problém.

Displej, ktorý šetrí energiu

14-palcový formát patrí v dnešnej ponuke medzi útlejšie, s rozlíšením 1440x900 obrazových bodov si však ani nevšimnete, že ste o časť zobrazovacej plochy ukrátení. Práve naopak – čo zaujme je matný krycí film displeja a podsvietenie, ktoré sa prispôsobuje okoliu. LED podsvietenie a snímač intenzity okolitého svetla pracujú v harmónii. Znamená to nielen energetickú úsporu z pohľadu technológie, ale aj regulácie. Stalo sa akýmsi nepísaným zvykom, že notebooky s LED displejmi majú podstatne menšiu hrúbku veka. V tomto prípade tomu tak nie je. Ako by sa výrobca nechcel chváliť a ušetriť štyri milimetre z celkovej hrúbky notebooku.

Klávesnica s podsvietením

Rozloženie klávesnice zodpovedá štandardu a je zrejmé, že tlačidlá sú vybavené tvrdenou povrchovou úpravou. Znamená to, že pri dlhodobom používaní by sa v ich stredoch nemali objaviť vyšúchané, lesklé fľaky. Plnoformátová veľkosť gombíkov, nízky zdvih s jemne pruživým odporom sadne aj tým, čo píšu všetkými desiatimi.



Atraktívne je podsvietenie. To sa môže aktivovať automaticky pri slabom osvetlení okolia, alebo na povel. Studené modrasté svetlo síce pôsobí neosobne a priemyselne, svoju úlohu však plní viac ako dobre. Osvetlené sú nielen popisky tlačidiel, ale aj ich medzipriestor. Po čase používania tak nechcene získate prehľad o tom, koľko prachu, omrviniek, vlasov a iných nečistôt sa tam nazbieralo. Na obchodnom jednaní to nemusí vyzerať najlepšie.



Pri pohybovaní kurzorom myši môžete voliť medzi trackpointom a touchpadom. Obe alternatívy pracujú spoľahlivo a bolo by zbytočné rozoberať, ktorá z nich je lepšia. Dôležité je však uvedomiť si, že touchpad nepatrí medzi najväčšie na trhu. Budete si musieť zvyknúť na nastavenie s vyššou citlivosťou.

Bezpečnosť vo všetkých príchutiach, avšak bez lokalizácie

Chladný, avšak hlučný

Kovové časti šasi zväčša naznačujú, že dostávate do rúk model, ktorý sa z istých, vám skrytých dôvodov, spolieha na to, že pomôžu pri chladení systému. V prípade „é-šesťdesiatštyri-nulanulky“ musíme povedať, že sme boli príjemne prekvapení. Ventilátor bežal pri kancelárskej záťaži iba zriedkavo, jeho beh bol extrémne tichý, ba takmer nepočuteľný. Prehrievania sa obávať netreba.



Horšie to však bolo s pevným diskom. 160 gigabajtov diskovej kapacity dnes nie je veľa, 7200-otáčková platforma však prináša želaný výkon, porovnateľný so stolovými počítačmi. Možno si ešte pamätáte na svoj stolový počítať, v ktorom neprestajne hrkal pevný disk. Presne tak to bolo aj v tomto prípade. Počúvať od rána do večera cvakanie a cvrlikanie pevného disku nie je nič extra. Keďže sme mali k dispozícii iba jeden kus notebooku, nevieme posúdiť, či šlo o chybný disk, alebo štandardné správanie. Dajte si pozor.

Spojenie s celým svetom

Z pohľadu konektivity a pripojiteľnosti periférií tomuto modelu nič nechýba. Konfigurátor ponúka WVAN modul pre prístup k dátovým službám 3G sietí, Bluetooth, 4 druhy WiFi modulov, stačí si iba vybrať. FireWire, USB, eSATA konektory sú samozrejmosťou, rovnako ako slot na rozširujúcu Express Card kartu, či čítačka SD kariet. Výrobca v tomto smere neurobil žiadne obmedzenia.



Praktickým doplnkom je vyhľadávač dostupnosti WiFi sietí. Bez toho, aby ste museli notebook zapnúť, stačí kliknúť na tlačidlo na jeho boku a viete, či je nejaká sieť k dispozícii alebo nie. Pravdupovediac, niekedy by to chcelo namiesto jedinej LED-ky čosi viac – malý displej s rotujúcimi názvami sietí a identifikáciou zabezpečenia.

5 hodín na jedno nabitie

Výdrž tohto notebooku jasne naznačuje, že výrobca sa snaží ponúknuť podnikom nielen energetickú úsporu, ale aj dlhú výdrž v teréne. V režime úspor s pripojením k bezdrôtovej sieti je 5-hodinová hranica reálnou hodnotou, bez akýchkoľvek kritických obmedzení systému. Notebook dokáže sám vypnúť napájanie sieťovej karty, optickej mechaniky a ďalších periférií, ktoré sa nepoužívajú. Napájacie profily je možné pohodlne prepínať, ide o dobre riešený prístup.



Zaujímavou funkciou je zákaz nabíjania. Aj keď notebook k adaptéru pripojíte, stačí kliknúť tlačidlovú kombináciu a s nabíjaním je koniec. Každý sa tak môže rozhodnúť sám, kedy nastal moment cyklickej údržby akumulátora.



Nuž a keď sa pozriete na tenučký napájací adaptér, ktorý je štandardom, opäť cítiť akýsi krôčik vpred.



Dell Latitude E6400hodnotíme ako dobre spracovaný notebook pre podnikové prostredie, ktorého všetky bezpečnostné funkcie je možné využiť iba tam, kde to IT infraštruktúra berie do úvahy. Robustné vyhotovenie a doslova odkopírované prvky od konkurencie majú vychytané všetky muchy, takže ak výrobca nepochybil pri návrhu elektroniky, pôjde o stroj, ktorý si zaslúži pozornosť.