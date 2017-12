Pavol Ďuriš: Moja cesta je hviezdy vidieť

Pavla Ďuriša pozná pod prezývkou „Pavúk“ asi každý amatérsky astronóm. Pavúk vie začiatočníkom pomôcť praktickými radami a svojím oduševnením vie ľudí pre pozorovanie doslova nadchnúť. Považuje sa za čistého vizuálneho pozorovateľa, to znamená, že objekty

29. jan 2009 o 0:00 Iris Kopcsayová

tzv. hlbokého vesmíru iba pozoruje, nezaznamenáva ich fotograficky.



Prečo vás baví pozorovať oblohu?



Pre bežného človeka sú naše dôvody rovnako nepochopiteľné ako to, prečo horolezci dobrovoľne lezú na štít po tej najťažšej možnej ceste, hoci sa im ponúka bezpečný turistický chodník až na vrchol. Pokiaľ niečo nezažijete na vlastnej koži, sú vám nanič všetky vedomosti z učebníc, príručiek a atlasov. Vizuálne pozorovanie vesmíru je pre mňa hlbokým zážitkom. Načo fotiť hviezdy, keď ich je plný internet? Ani desať fotografií Saturna nenahradí jeden pohľad naň. Poznám to z vlastnej skúsenosti, keď ľudom ukazujem vesmír cez ďalekohľad. Moja cesta je hviezdy vidieť, vnímať, skrátka „zažiť“ ich na vlastné oči.



Nechceli ste sa astronómii venovať profesionálne?



Som astronóm amatér. Na toto označenie som hrdý, pôvod slova amatér je z francúzštiny a je odvodené od slova „ľúbiť“. Amatér je teda ten, ktorý má rád to, čo robí. Amatérsky prístup poskytuje voľnosť, profesionalita je zväzujúca. Ako povedal jeden vynikajúci mladý kozmológ, kariéra v astronómii je najvhodnejšou cestou, ako si obľúbený koníček znechutiť. Amatérsky pozorujem nočnú oblohu, ktorá ma nadchýna svojou veľkoleposťou. Od svojich astronomických začiatkov ma priťahovala obloha a úkazy, ktoré sa na nej odohrávajú.



Odkedy sa astronómii venujete?



Prvýkrát som si skutočne uvedomil, že mám nad hlavou hviezdy, keď som mal 11 rokov. Dovtedy som im nevenoval pozornosť. Toto priťahovanie prišlo zrazu, behom jednej cesty domov a dodnes to neviem vysvetliť racionálne. Môžem opísať sekundárne dôvody, prečo ma to baví, ale na pravý dôvod asi neprídem a ani to nepovažujem za podstatné. Obloha vás musí proste lapiť, inak to nejde. Takže takto som lapený už 21 rokov.



Čo vidíte na oblohe?



Bežná predstava neastronómov je, že pozorujeme hlavne hviezdy. Práve tie ma paradoxne zaujímajú najmenej. Moja amatérska „špecializácia“ je pozorovanie objektov hlbokého vesmíru, tzv. deepsky. Vnímam to viac mysticky ako vedecky. Kozmos je pre mňa veľké divadlo, kde sa dejú úžasné veci, avšak neviem povedať, prečo sú úžasné. Cítim, že sa pozerám na niečo, čoho sa nemôžem dotknúť. Je to niečo, čo ma presahuje. V tom asi tkvie moja posadnutosť pozorovaním vesmíru.



Usilujete sa aj prispieť niečím vede?



Chápem vedecký, racionálny prístup k poznávaniu vesmíru, pre mňa to však nie je priorita. Nesnažím sa o zber dát a následnú vedeckú analýzu. Všetko staviam na zážitok za okulárom, „tu a teraz“. Idem viac do hĺbky a študujem to, čo pozorujem. Baví ma vidieť čoraz náročnejšie objekty, ktoré ležia na samej hranici mojich pozorovacích schopností - to je ozajstná výzva. Rád búram aj zaužívané mýty o neviditeľnosti niektorých „iba fotografických“ objektov. Samozrejme, vyžaduje si to systematický prístup. Ako povedal najväčší pozorovateľ všetkých čias - astronóm sir William Herschel: Pozorovanie je určitý druh umenia, ktorému sa treba naučiť.



Kde chodíte pozorovať?



Mám veľmi rád prírodu a je mi blízky holistický prístup k svetu a jeho poznávaniu. Vnímam ho ako jeden veľký organizmus, do ktorého patrí celý vesmír. Moja láska k oblohe je práve v tomto duchu. Preto najradšej pozorujem pod prírodnou oblohou, nedotknutou civilizáciou, bez svetelného znečistenia. Na takejto panenskej oblohe možno zahliadnuť neuveriteľné veci, ktoré sú inak neviditeľné.

Napríklad jemné svetlo mračien prachu roztrúseného v slnečnej sústave, ktoré žiari ako druhá mliečna dráha. Nazýva sa zodiakálne svetlo. Je to nádherný úkaz, ale iba pod čistou tmavou oblohou. Paradoxne, veľa amatérov tento úkaz pozná iba z encyklopédií. Málo z nich ho videlo na vlastné oči, a pritom je to bežná súčasť výbavy prírodnej oblohy.



Aký ďalekohľad by ste odporučili začiatočníkom?



Tak to viem celkom presne, pretože sa ma na to ľudia často spytujú. Je to newton na azimutálnej montáži, takzvaný dobson, s priemerom zrkadla 25 cm. Je to ideálny prístroj pre začiatočníka, ale je dostatočne výkonný aj pre pokročilého amatéra. Navyše sa veľmi dobre preváža. Jeho aktuálna cena je od 10 850 do 12 880 korún, teda okolo 360 až 427 eur.



Boli ste pozorovať na ostrove La Palma. Akú sú vaše dojmy?



Na Kanárskych ostrovoch, konkrétne na ostrove La Palma, je severné európske observatórium - mekka európskej profesionálnej astronómie. Nachádza sa tam najväčší plne pohyblivý ďalekohľad sveta s priemerom 10,4 metra. Obloha je tam úchvatná, nedá sa to porovnávať z ničím tu na kontinente.

Vzduch je tam úplne čistý a suchý. K observatóriu sa dostanete ľahko autom, hoci leží na vrchole sopky vo výške 2400 metrov. Kvalita oblohy je zachovaná práve vďaka uzákoneniu pravidiel, ako šetrne, ale zároveň kvalitne osvetľovať. Skĺbili turistický ruch a ekologický prístup k nočnému svieteniu.

V Európe je to úplná katastrofa. Svieti sa bezhlavo a prakticky neexistuje spôsob, ako to kontrolovať. Trpí tým nielen ekonomika – pretože sa svieti do vzduchu - a obyvatelia, lebo svetlo v noci veľmi škodí organizmu, ale aj príroda. Je to globálny problém, každý premárnený kilowat sú vlastne emisie CO2 a už sme pri klimatickej zmene. Našťastie, pár krajín už vykročilo správnym smerom a majú dobrú legislatívu pre nočné osvetľovanie. Dúfam, že Európska únia to časom uzákoní aj na európskej úrovni.