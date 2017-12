Resident Evil 5 - africké peklo

Séria Resident Evil je tu s nami už pekných pár rokov a ako jedna z mála dokázala presadiť medzi hráčmi obľúbenosť žánru survival hororov a stal sa tak nástupcom série Alone in the Dark.

Nenechajte sa však zmiasť číslovkou v názve hry. Oficiálne sa počet „Resi“ titulov pomaly blíži k dvom desiatkam, no v tomto prípade ide o čisto konzolové tituly, často doplňujúce rozprávania k hlavným protagonistom, ktorých osudy sú celou sériou pomerne zaujímavo poprepletané. Fanúšikovia celej ságy preto očakávajú mierne odkazy do minulosti, ktoré ich potešia, no zároveň musia aj nováčikovia vedieť, čo a prečo sa to a to deje. Zápletka, podobne ako hlavný hrdina, má svoje korene už v prvom Resident Evil. Nebudeme sa príbehu príliš venovať, dôležité totiž je, že Chris Redfield po skúsenostiach so zaniknutou korporáciou Umbrella a smrtiacim T-vírusom pokračuje v boji proti degenerujúcim pokusom, ktorý robí z ľudí monštrá bažiace po mäse. Ľudskom. Už sa nedá hovoriť ani o zombíkoch, ale skôr infikovaných, princíp je však totožný. Ide po vás mnoho protivníkov, tentoraz s krvavo červenými očami, a musíte ich ak nie zneškodniť, tak im uniknúť.



Chris sa dostane v jednej z misií za BSAA (organizácia zaoberajúca sa bojom proti T-vírusu, Bioterrorist Security Assassment Alliance) do horúcej Afriky, kde dostane tip na teroristický útok. Ten samozrejme nastane, z Afroameričanov (hoci nemajú s Američanmi nič spoločné, pre korektnosť však nazveme černochov neutrálne) sa stane banda ľudských trosiek bažiacich po krvi. Príbeh bude rozprávaný vynikajúcimi animovanými sekvenciami, na čo sme si už u japonských tvorcov zvykli a Capcom veľmi dobre vie, ako spraviť hráčom radosť. Lenže po ukončení animácie zostanete zrejme rovnako ako my stáť s otvorenými ústami. Je to síce neslušné, avšak grafické spracovanie patrí k tomu najlepšiemu, čo v hernom svete máme možnosť vidieť. Nejde ani tak o mieru detailných textúr, takže oblečenie hlavných protagonistov vyzerá ako skutočný šat. Alebo prepracované textúry okolitých objektov, ktoré v sebe spájajú nielen chudobu afrického kontinentu, ale aj akúsi beznádej a nenápadnú smrť. Alebo dokonca animácie, či už hrdinov alebo ostatných jedincov pohybujúcich sa na scéne. Všetko to vyzerá úchvatne z iného dôvodu.

Černošské rošambo Krátko po zverejnení prvého traileru sa na Capcom začali ozývať hlasy o rasizme v hre. V Afrike, kde sa príbeh odohráva, totiž likvidujete výhradne Afroameričanov. Jednoducho černochov. To sa nepáčilo N´Gai Croalovi z amerického Newsweeku, ktorý začal Capcom okamžite kritizovať. Bez urážky k autorovi tohto názoru ide o bezpredmetné obvinenie. V strieľačkách z Druhej svetovej vojny sa strieľa do nacistov, vo vesmíre zas do vesmírnej rasy s podivným názvom. Infikovaní čiernej pleti určite nie sú cieleným útokom voči konkrétnej rase. Následne bola predstavená Sheva, čokoládová hrdinka stojaca po boku hlavného hrdinu a zrazu bolo všetko v poriadku, do černochov sa strieľať už mohlo. Ešteže my ostatní z toho vedu nerobíme a medzi rasistov vôbec nepatríme. Sarkastická poznámka: človek ako človek, pokým je infikovaný, musí ísť dole, na rase nezáleží.

Strašidelná hra odohrávajúca sa za priameho slnka. Bizarné, ale ono to skutočne funguje a aj to je jeden z dôvodov, prečo vyzerá Resident Evil 5 nádherne. Podobná kombinácia by v prípade hororových hier neprichádzala pri iných vývojároch do úvahy. Lenže more infikovaných nepotrebuje k vystrašeniu tmu. Až prehnane presvetlené oblasti svojou preexponovanou svetlosťou doslova pália a čierne tváre s krvavými očami nepôsobia vôbec pokojne. Navyše budete často vstupovať do interiérov ponorených do tmy alebo tmavého prostredia. Konečne sa teda stane, že v akčnej hre s hororovými prvkami nebudete istý čas vôbec nič vidieť. Iba počuť a zvuky vo vašej blízkosti sa vám vôbec páčiť nebudú, na to vezmite jed.

Keďže je Resident Evil vo väčšine prípadov akčná hra z pohľadu tretej osoby a na dianie sa pozeráte spoza pleca hlavného hrdinu, máte vždy prehľad, čo sa na vás valí. Strach budovaný postupne je razom vo výšinách vďaka prostému faktu. Protivníkov je mnoho. Ak nie mnoho, tak v prípade niektorých úloh, kedy sa na vás valí nekonečný zástup a vy musíte istý čas prečkať v zdraví na záchranný vrtuľník, ich je mnoho na entú. To by veľkým harcovníkom a ostrostrelcom nevadilo, veď na pleci leží flinta, v rukách verná pištoľ, tak si hráč užije trochu masakru. Užívať si budete, to samozrejme pravdou je, avšak keď vám začne cvakať pištoľ a povedzme brokovnica naprázdno a zároveň sa na vás usmieva desiatka podivne vzdychajúcich infikovaných, do smiechu vám nebude. Akútny nedostatok munície robí z Resident Evil 5 (a podobne to bolo aj v minulých dieloch) akčnú hru, v ktorej rátate každý náboj. V strese sa presne mieri neľahko, navyše je pomerne primitívny zásahový systém plne funkčný, takže ak nechcete strieľať zbytočne, vy do pohybujúcich sa nepriateľov musíte olovo našiť presne na citlivé miesto. A tým býva v drvivej väčšine hlava alebo končatina, v ktorej držia zbraň, ktorú po vás mileradi hodia.

Dostali sme sa k miereniu. Pri štvrtom Resident Evil pre PC sme v recenzii horekovali nad nie práve najpríjemnejším ovládaním (čo bolo obratom v diskusii otrepané autorovi o hlavu – sto ľudí, sto názorov) a prvé momenty s hrou budú aj pre vás mierne nemotorné. Či už ide o akýsi trademark hry alebo nepriame zvyšovanie obtiažnosti, Resident Evil patrí proste do starej školy. Nemohli sme mieriť (a tým pádom strieľať) a chodiť zároveň. Nemohli sme jednoduchým spôsobom meniť zbrane, ani sa liečiť. Nutnosťou bolo presunúť sa do inventára, vybrať druhú zbraň, potvrdiť, potvrdiť jej vsunutie do rúk a až potom sme mohli strieľať. Pri návale infikovaných, ktorí vám dýchajú na krk, to nie je nič príjemné. Je to proste mierne kostrbaté a musíte si na tieto odchýlky od bežných hier zvyknúť. Vyzerá to ako klasická akcia z pohľadu tretej osoby, no ovládanie sa drží (veľmi) starých koľají. V prípade konzolovej verzie sa táto obštrukcia dá vydržať a jednoducho si na nezvyčajné ovládanie zvyknete, uvidíme ako to dopadne v prípade PC verzie.

V afrických končinách sa však nebudeme pohybovať sami a dostali sme parťáčku Shevu. Čokoládová kráska si nielenže drží miesto pomocníka, v prípade kooperatívneho multiplayeru sa druhého charakteru bude môcť chopiť iný hráč – a to buď v split-screene alebo aj v online podobe. Nemusíte mať obavy, že by tým začala depresívna atmosféra upadať. Keď sú na scéne dvaja hrdinovia, automaticky stúpol aj počet protivníkov a nezdá sa, že by munície bolo taktiež dvojnásobne viac. Povedzme však, že sa budete venovať výhradne singleplayeru. V tomto prípade sa je Sheva ovládaná umelou inteligenciou podobne ako v Perzskom Princovi. Nielenže si navzájom pomáhate (v prípade zranenia vás „nakopne“ k životu, podobne ju oživíte aj vy), ale navzájom kooperujete a reagujete na výzvy. Jedna postava na seba naláka protivníka a druhá má možnosť ho zlikvidovať zozadu efektným pohybom, pričom každý hrdina má špecifické chvaty. Funguje to napríklad aj pri munícii: nielenže je málo jej, aj zbraní a môžete parťákovi dať povel k presunu munície do vami používanej zbrane a na oplátku môžete kolegovi naopak darovať tú, ktorá je pre vás zbytočná.

Najlepšie však vyzerá kooperácia. Chcete vedieť príklad z praxe? Chcete sa dostať cez jediný možný dom na ulicu, kadiaľ máte pokračovať, no dvere sú zatarasené zvonku. Preto vystúpite do najvyššieho poschodia, kde pomôžete partnerke preskočiť ponad ulicu do domu oproti. Na jej pleciach teraz ostáva, aby otvorila dvere zvonku. Lenže v susednom dome na ňu už čaká početná presila infikovaných, tak jej pomáhate strieľaním nepriateľov puškou s ďalekohľadom. Sama by tento súboj možno zvládla, avšak pravdepodobnejšia je alternatíva číslo dva, čiže jej smrť a automatický reštart. Kooperácia prebieha hladko, nenásilne a vy si postupom času uvedomujete, že hoci ste neustále otočený chrbtom k sebe a nečakajú vás za každým rohom „bafacie“ momenty, bojíte sa taktiež, len trochu iným spôsobom. Pripomína to skôr napínavý triler, než hororovú hru, kde na vás vyskočí strašidlo. Tu sa bojíte permanentne, hoci viete, že čo na vás vyskočiť môže, no nepoznáte ich počet a hlavne, či vaše zásoby budú postačovať a nebudete sa musieť utiahnuť k mávaniu nožom. Čo je spôsob boja pomalý, nie príliš účinný a hlavne sa musíte dostať k infikovanému až smrteľne blízko.

Umelej inteligencie sa obávať nemusíte. Funguje to výborne a pokým by sa vám Sheva aj stratila, privoláte ju stlačením jedného tlačidla. Strieľa pomerne presne, nemíňa zbytočne náboje (čo je potešiteľné, keďže muníciu zdieľate spoločnú) a keď je to nutné, beží preč do bezpečia. Neznamená to však, že proti vám stojí banda hlúpych panákov čakajúcich na odstrel. Rozdelenie do menších skupín dáva možnosť nepriateľom nečakaného obkľúčenia. Jedna skupina zaútočí na vás priamo, druhá sa snaží nájsť si k vám inú cestu. Ak zatarasíte vchod skriňou, nie ste vôbec v bezpečí, pretože búchanie niekoľkých párov rúk dvere i skriňu rozbije, no zatiaľ sa už na vás valia infikovaní aj z okien a niektorí dokonca môžu spraviť dieru v strope a doslova vám skákať na hlavu. K tomu si treba pripočítať ešte aj špeciálnych bossov, ktorí na rozdiel od bežných nepriateľov neskolíte jednou presnou ranou. Keď sa proti vám vyrúti podivné monštrum pripomínajúce Pyramid Heada zo Silent Hillu a skutočne fu*king big sekerou, nebude vám všetko jedno. Alebo podivne zmutovaný tvor s hlavou zabalenou v látke, obrovskými rukami, v ktorých drží motorovú pílu. Jeden dotyk s vami urobí krátky proces a keďže okolo neho veselo pobehujú aj bežní infikovaní, máte o radosť postarané. Len smiech sa z vašich úst nederie von.

Resident Evil 5 jednoducho vyzerá nesmierne lákavo. Nie je to bežná herná produkcia, to sa dá povedať už hneď teraz. Séria si stále zachováva svojho ducha a hlása sa skôr k náročnejšiemu publiku skúsených hráčov. Zomierať budete a zo začiatku veľmi často, no napokon zistíte, že obeta sa vyplatila. Resident Evil 5 vyzerá výborne, hrá sa vynikajúco, má veľmi pohlcujúcu atmosféru a japonskí vývojári poznajú, čo na hráčov platí. Tešíme sa a vy by ste mali taktiež.

Bohatá história Resident Evilu Resident Evil (1996)

Prvý diel, čo viac dodať. V Japonsku bola séria nazvaná Biohazard a v jej prvom dobrodružstve bola vyslaná špeciálna jednotka S.T.A.R.S. do sídla korporácie Umbrella, kde v jej podzemí došlo k nelegálnym pokusom s T-vírusom. Hráč si mohol vybrať, či bude hrať za Chrisa (áno, hrdinu piateho dielu) alebo Jill, pričom sa obe postavy mierne odlišovali.

Resident Evil 2 (1998)

T-vírus sa žiaľ kanalizáciou rozšíril do mestečka Racoon City, z ktorého sa okamžite stalo peklo na zemi. Hlavní hrdinovia sú opäť dve postavy. Leon Scott Kennedy nastupuje na svoj prvý deň k polícii a žiadne chrúmanie šišiek a pitie kávy ho nečaká. Všade sa pohybujú zombíci a chcú len jedno: jeho mozog. Nech to znie akokoľvek šialene, aj policajti ich majú. Druhou postavou je Claire Redfield, Chrisova sestra, ktorá sa vybrala hľadať svojho brata. Hranie za obe postavy zhodné nie je, líši sa napríklad navštívenými lokáciami a samotnou hrateľnosťou.

Resident Evil 3: Nemesis (1999)

Jill Valentine (prvý diel) sa pokúša utiecť z Racoon City, no bránia jej v tom nielen zombíci potulujúci sa v meste, ale aj armáda, ktorá sa snaží problém „vyriešiť“ elegantným spôsobom. Čo sa nedá spraviť silou, treba skúsiť ešte silnejšie a ako riešenie je navrhnuté zhodenie bomby na Racoon City. Jill a niekoľko postáv tento útok prežije a verejnosť vie len o nečakanom výbuchu elektrárne v blízkosti Racoon City, ktoré žiaľ ľahlo popolom. Resident Evil Code: Veronica (2000)

Claire Redfield sa vydáva hľadať svojho brata Chrisa do Európy, no je uväznená na neznámom ostrove, ktorý je zamorený zombíkmi z pokusov Umbrelly. Niektorí považujú tento diel za najslabší z Resi série kvôli zmenám v grafickom spracovaní (3D prostredie miesto predrenderovaných scén) a zmene systému kamier.

Resident Evil Zero (2002)

Prvý Resi vo verzii pre Gamecube s Jill a Chrisom, len vo vylepšenej podobe. Výrazne vylepšenej podobe, takže tento príbeh môžeme dokonca datovať ešte pred prvý diel. Lepšie spracovanie, iné hádanky, iné prostredia. Pre fanúšikov raj na zemi.

Resident Evil 4 (GC, PS2 – 2005, PC, Wii - 2007)

Nedávne dobrodružstvo s Leonom z druhého dielu v hlavnej úlohe. Preživší z Racoon City súhlasí s úlohou nájdenia prezidentovej dcéry Ashley, ktorá bola unesená v Španielsku neznámym kultom Los Illuminados. Keď Leon dorazí na miesto činu, zistí, že nie je všetko s kostolným poriadkom a tamojší ľudia v sebe chovajú parazita spojeného so spomínaným kultom. Po oslobodená sa príbeh rozbieha na plné obrátky, atmosféra sa dá krájať, len keby nebolo zmrzačeného portu pre PC.

Resident Evil: Umbrella Chronicles (2007) Exkluzívny projekt pre Nintendo Wii dáva dohromady čriepky štyroch prvých príbehových dielov (čiže Zero, 1-3) a vďaka interaktívnemu ovládaniu aj bez výrazného posunu v zápletke získavala hra pomerne vysoké hodnotenia.

Resident Evil 5 (2009) Viď vyššie. Resident Evil má však ešte niekoľko postranných sérií. Tak napríklad poznáme Resi Survivor (Survivor, Code 2 Veronica, Dead Aim), Resi Outbreak (Outbreak, Outbreak File 2) alebo niekoľko verzií pre mobilné telefóny (The Missions, Confidential Report, Genesis) a handheldy (Gaiden, Deadly Silence), no informovať o všetkých by bolo na dlhšie. O filmovej trilógii nehovoriac. Aspoň vidíte, že séria Resident Evil je skutočne bohatá.