Krstný otec ukazuje svoj svet

29. jan 2009 o 9:50 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/7650/

Sledovať a ovládať budeme aj jednotlivých členov rodiny, ktorí zbieraním skúseností postupujú po rodinnom rebríčku, len si budeme musieť dať pozor na príliš ambicióznych podriadených. Niektorí majú skutočne len tie najvyššie ambície a chceli by si nárokovať aj na vaše miestečko. The Godfather II už rozhodne nebude len akčná hra. Sme len zvedaví, či mu to v priamej konfrontácií s Mafiou 2 bude stačiť. Hoci bude mať druhý Krstný otec pred českými mafiánmi polročný náskok, väčšina hráčov sa už teraz prikláňa k projektu Take Two Czech. Mierne nepodareným prvým dielom si to v EA trochu u hráčov pokazili.

Zdroj: Gametrailers