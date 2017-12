OLED TV už aj v Európe, cena vyráža dych

Ak čakáte na OLED televízor, mali by ste vedieť, že model Sony XEL-1 s 11 palcovou uhlopriečkou, ktorý sa minulé leto objavil na japonskom trhu, dorazil už aj do Európy. Má to však jeden veľký háčik.

29. jan 2009 o 9:35 Milan Gigel, (mag)

Je ním cena. Kým Japonci pri uvedení zaplatili za tento model 1520 eur, v Británii debutuje Sony s rovnakým prijímačom, avšak za podstatne vyššiu cenu – 3800 eur. Nemecko je na tom ešte horšie – cena bola stanovená na 4330 eur. Američania pritom za rovnaký kúsok zaplatia polovicu – 2500 dolárov. Kde je problém? A potom, že sa nevyplatí nakupovať elektroniku v cudzine...