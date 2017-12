Vedci skúmajú, prečo sa Spirit správa zmätene

Robotické vozidlo Spirit na Marse, ktoré skúma pôdu okolo rovníka planéty, sa začalo správať "zmätene".

29. jan 2009 o 9:10 ČTK

PASADENA. Robotické vozidlo Spirit na Marse, ktoré skúma pôdu okolo rovníka planéty, sa začalo správať "zmätene".

Odborníci amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa snažia čo najskôr prísť na to, prečo. Tento "geologický robot na kolieskach" prestal registrovať smerovú orientáciu a nezaznamenáva do pamäte uskutočnené úkony. Oznámila to dnes agentúra AP s odvolaním na Laboratórium tryskového pohonu (JPL) v Pasadene, ktorá problém rieši.

Počas víkendu vedci zjstili, že Spirit počas svojho pohybu neodovzdáva riadiacemu stredisku na Zem informácie o smere, ktorým postupuje, a neukladá údaje o uskutočnených krokoch a svojej práci do svojej vnútornej pamäte.

Programoví technici chcú preto tento týždeň urobiť sériu diagnostických testov šesťkolesového vozidla, aby si urobili predstavu o príčinách problému. Podľa zatiaľ prevládajúceho názoru by závadu mohlo spôsobiť kozmické žiarenie, ktoré zasiahlo elektroniku Spiritu.

Spirit a jeho sesterská sonda Opportunity pôsobia na Marse už od januára 2004, a to na protiľahlých stranách marťanského rovníka. Ich očakávaná životnosť bola len tri mesiace, roboty však až doteraz fungovali bez väčších problémov a mnohonásobne tak prekonali očakávania svojich tvorcov.

Spirit síce mal určité prevádzkové problémy už minulý rok v novembri, tie však spôsobil nedostatočný dopad slnečného svetla na jeho solárne panely v dôsledku veľkej prašnej búrky. Aby vozidlo svoje batérie celkom nevybilo, prikázali mu inžinieri NASA prestať ohrievať rôzne prístroje a na niekoľko dní prerušiť kontakt so Zemou. Keď búrka zoslabla, stroj nabral dostatok energie na ďalšiu prácu. Spirit až do uplynulého víkendu opäť bez problémov fungoval. Jeho dvojča Opportunity žiadna prachová búrka nezasiahla.

Minulý rok v novembri musel NASA ukončiť misiu ďalšej marťanskej sondy Phoenix. Tá pristála v máji na póle a úspešne splnila svoje úlohy. Sonda okrem iného preukázala, že v zmrznutej pôde Marsu sú stopy vody.

Prestala komunikovať so Zemou až vtedy, keď sa pre málo svetla v dôsledku marťanskej zimy vybili jej batérie.

K záveru sa zrejme blíži aj životnosť Spiritu, vedci však hodnotia americký program výskumu Marsu v posledných rokoch ako mimoriadne úspešný.