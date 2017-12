Gmail už funguje aj bez internetu

Od teraz sa už nebudete musieť pri prehliadaní archívu elektronickej pošty spoliehať na to, či máte k dispozícii internet alebo nie. Google spustil nový experimentálny doplnok Gmail Offline, prostredníctvom ktorej budete mať prístup k pošte kedykoľvek. Sp

29. jan 2009 o 7:38 Milan Gigel

rávy, ktoré boli doposiaľ iba na internete, sa budú zálohovať aj do vášho počítača.

Spustenie doplnku je jednoduché. Z internetovej adresy http://gears.google.com/ si do svojho internetového prehliadača doinštalujete databázu pre synchronizáciu dát a v nastaveniach služby Gmail si v sekcii Labs povolíte položku Gmail Offline. Zvyšok už zariadi po niekoľkých kliknutiach samotný softvér. Na ploche vám pribudne ikona pre prístup k pošte v momente, keď sa budete nachádzať mimo internetu.

Ako dlho trvá synchronizácia?

Po prvom nastavení budete čakať pomerne dlho, kým sa archív zduplikuje na váš disk. Ak si uvedomíte, že z internetu treba stiahnuť gigabajt, možno dva gigabajty dát, ani pri DSL linke to nie je málo. V informačnom okne sa počas prvej synchronizácie bude vždy zobrazovať dátum, po ktorý sú správy stiahnuté.

Systém je nastavený tak, aby sa sťahovali najprv správy najnovšie a následne najstaršie.

Čo všetko je možné s Gmailom robiť?

V offline režime je možné nielen čítať staré správy, ale aj v plnom rozsahu využívať služby vyhľadávania, či triedenia s pomocou záložiek. Môžete odpovedať na správy a označovať tie, ktoré chcete uchovať, vymazať, alebo tie, ktoré ste prečítali. Akonáhle sa opäť pripojíte k internetu, vaše zmeny sa budú synchronizovať s internetom.

Kým na internete sa vykoná to, čo ste uskutočnili vo svojom počítači, do počítača sa stiahnu správy, ktoré medzičasom boli doručené do vašej schránky. Služba Google Offline prináša dve výhody – aj bez internetu máte prístup k dátam, ktoré ste doposiaľ na pevnom disku nemali a dávkovo si môžete pripraviť poštu na odoslanie v lietadle, vlaku, či na cestách, aby ste ich v hoteli okamžite odoslali.

Najväčším lákadlom je však dostupnosť správ priamo z disku.

Ako systém pracuje?

Databázový balíček Google Gears pre synchronizáciu počítačov s webovými aplikáciami nie je žiadnou novinkou. Google ho už nejaký čas ponúka v súvislosti so svojimi službami – napríklad Google Reader – ale k dispozícii je pre všetkých vývojárov. V praxi ho používa napríklad server Zohoo.

Databáza Google Gears je akýmsi prostredníkom medzi webovou aplikáciou a dátami. Ak je k dispozícii internetové pripojenie, všetky požiadavky sú smerované na databázový server prevádzkovateľa služby. Ak server dostupný nie je, všetky zmeny sa vykonajú iba v lokálnej databáze, aby ich bolo možné neskôr so serverom synchronizovať.

Znamená to, že ide o doplnok, ktorý je vhodný pre také služby, ktoré sú nositeľom archívu dát.