Ray Muzyka z Bioware: Na trhu by mala byť jedna herná konzola

28. jan 2009 o 18:40 Ján Kordoš

Pre konzolových gigantov by to však znamenalo, že by svoje značky museli nechať ležať ľadom a vytvoriť hoc aj stroj s vlastným logom, no hardvérovo by išlo o totožné konzoly, aby ste si mohli zahrať všetky dostupné hry. Vývojárske tímy sú nútené programovať (v prípade X360, PS3, Wii a PC) štyri rôzne verzie hry, respektíve jednu konvertovať na rôzne systémy. Vývojárom by odpadlo kopec práce, hráči by neboli nútení investovať do viacerých prístrojov. Jediným problémom je, že svojich značiek sa herní giganti len tak ľahko nevzdajú. Navyše by utíchli hádky o tom, ktorý herný systém je ten najlepší a o to predsa prísť nemôžeme.

Zdroj: CVG, Hrej