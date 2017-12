General Mobile DSTL1 – štýlovka s dvoma SIM kartami a Androidom

DSTL1 bude meno, ktoré ponesie nadupané zariadenie s operačným systémom Android, 3-palcovým dotykovým displejom a 5 Mpx fotoaparátom. Spoločnosť General Mobile, zameraná predovšetkým na výrobu dual SIM telefónov, sa chystá predstaviť svoj TOP model už o p

28. jan 2009 o 18:16 Marcel Pastír

ár dní v Barcelone.

Funkčnosť v štýlovom balení

Tohtoročný svetový kongres mobilných technológií (WMC 2009) v španielskej Barcelone sa bude hemžiť novinkami s Androidom. Čo robí teda DSTL1 výnimočným? Na prvý pohľad je to čistý a štýlový dizajn, ktorý si dúfajme prenesie z fotografií aj do reálu. V neposlednom rade je to aj funkčná výbava na vysokej úrovni v kombinácii s možnosťou využívania dvoch aktívnych SIM kariet súčasne.

Displej a fotoaparát od Sharpu

Veľký 3-palcový dotykový displej ponúkne WQVGA rozlíšenie (400 x 240 pixelov). Na zadnej strane, jemne pripomínajúcej Sony Ericsson K810, nájdete 5 Mpx fotoaparát s autofokusom a diódovým bleskom. Displej ako aj fotoaparát dodá pre General Mobile firma Sharp.

Prvý dual SIM s Androidom

Ak sa mu podarí dostať na trh bez väčších komplikácií, malo by ísť o prvý telefón na svete s dual SIM technológiou bežiaci na Androide. Podľa predpokladov by sa mal na pultoch predajní objaviť v priebehu tretieho štvrťroka 2009.