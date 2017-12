Noel Gallagher nemá rád goblinov a videohry

28. jan 2009 o 17:40 Ján Kordoš

Gallagher, známy svojimi rôznymi (nielen) alkoholickými výstrelkami totiž nedávno prehlásil, že hranie Guitar Hero je omnoho lepšie ako keď „niekto odsekne kakanú hlavu samurajským mečom, zatiaľ čo goblinom vykonáva potrebu lásky laserom do zadku“. Pre vulgárnosť boli nevhodné výrazy ako fucking head a getting fucked nahradené vhodnejšími termínmi.

Gallagher proste vie, čo je vhodné a čo nie a samozrejme to dáva všetkým vedieť tým najvhodnejším spôsobom. V najnovšom rozhovore sa bratia Gallagherovci pre Total Guitar dokonca odhodlali zmeniť rétoriku a považujú hranie Guitar Hero za lepšie ako keď sa v iných videohrách „rozhodnú dvaja goblini robiť lásku s opicou do jej zadku laserovým lúčom“. Zaujímavé.

Ešte by nás zaujímalo, o ktorejže hre to Gallagher vlastne hovorí, pretože vyzerá na nikým neskúsený a zapadnutý kúsok hernej scény. A dôvod tohto náreku frontmana upadajúcej anglickej skupiny, po ktorej už ani pes-abstinent neštekne? Ich skladby sa objavili v Guitar Hero, takže tento druh zábavy stihli zaregistrovať. Na druhú stranu sa antipatie k videohrám ako takým objavujú od Gallaghera neustále a napokon sa pustil aj trochu do Guitar Hero, keď prehlásil, že „keď stretnem nejaké deti, vždy im hovorím, že hranie na gitaru vo videohre a v skutočnosti nie je to isté a nikdy sa na ňu nenaučíte hrať.“

V tomto s Gallagherom súhlasíme, avšak tento fakt by pochopil aj kadejaký člen britskej skupiny hrajúcej pop a nemuselo by to vyjsť práve z jeho úst. Vidíte, stále sa nájde niekto upozorňujúci na zlé videohry. Len z úst Gallaghera to znie trochu podivne, hlavne ak si spomenieme na jeho dávne „nežné“ pohladenia nežného pohlavia.

Zdroj:Kotaku