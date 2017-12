Grand Theft Auto 4: The Lost and Damned - vztýčený prostredník motorkára

Nech vymyslíte akúkoľvek hlúposť, postačí známe meno a ono sa to nejako predá. Ešteže týmto spôsobom neuvažujú vývojári z Rockstar North. Prídavok k štvrtému dielu Grand Theft Auta nazvaný The Lost and Damned síce nabáda k myšlienke narýchlo vytvoreného o

28. jan 2009 o 16:45 Ján Kordoš

Ak ste si totiž Grand Theft Auto 4 skutočne užívali a vnímali veľmi dobre rozprávanú zápletku, istotne viete, že vytvorený svet môže ponúkať mnoho príbehov. Pre ostatných hráčov, strhnutých otvoreným svetom zrejme až o také terno nepôjde, no nikdy nehovor nikdy. Rockstar nám v The Lost and Damned predstaví motorkára Johnnyho Klebbitza a okrem toho zavalí novými postavami, motocyklami, automobilmi, hudbou, zbraňami – jednoducho rozšíri už i tak dosť komplexný svet Grand Theft Auta 4 v Liberty City.



Na rozdiel od Nica Bellica, hlavného hrdinu pôvodnej hry, nie je Johnny žiadnym nováčikom v Liberty City, nemusí si hľadať žiadne známosti, nadväzovať kontakty, ale je členom gangu motorkárov The Lost, ktorí má svoje konkrétne, už na začiatku pevne dané, sídlo. V ňom dochádza najčastejšie k interakcii, ale si môžete skúsiť niektorú z nových minihier ako napríklad pretláčanie sa či rôzne kartové hry, ktoré na nejaký čas pobavia a rozptýlia. Základ je položený jasne: prehodíte reč s bratmi z gangu a môžete sa vybrať na misiu. Postupne si značkujete územie, získavate rešpekt u ostatných a čo je najlepšie: na svojej ceste budete málokedy sami.

Vždy sa k vám pridá niekoľko členov gangu, pričom sa musíte o nich starať, respektíve ich nenechávate napospas osudu. Síce je každý mŕtvy gangster v sídle nahradený ďalším členom, nebude brať stratu na ľahkú váhu. Pre vás to totiž znamená, že mŕtvy parťák, ktorý za určitý čas nazbieral skúsenosti, je nenávratne v pekle. Postupne sa vaši kamaráti zlepšujú v presnosti streľby alebo sa im dvíha zdravie (klasické, primitívne RPG prvky) a náhrada nováčikom môže byť v nasledujúcej úlohe cítiteľná. Na začiatku nie je Johnny žiadne veľké zviera a nemôže rátať s veľkou podporou ostatných členov, no keďže je hlava gangu, Johnnyho brat Billy, na rehabilitačnom pobyte (aby sa nedostal do basy), postupne si buduje vplyv a úctu a postupuje v hierarchii až na samý vrchol.

Na programe dňa bude vojna proti konkurenčnému gangu Angel of Death a čo to znamená, veľmi dobre tušíte. Jednak musíte získavať územia pod vlastné krídla na úkor protivníka a taktiež bojujete proti ochrancom zákona, ktorí sa snažia zločinnosť obmedziť na minimum. Prestrelky s konkurenciou si užijeme napríklad po novom s brokovnicou s odpílenou hlavňou alebo granátometom. Ak vás v pôvodnej hre frustrovali checkpointy uložených pozícií výhradne na začiatku misie, tentoraz sa rozhodli rozsiahlejšie a náročnejšie pasáže vývojári rozdeliť na viacero úsekov, pričom miest, kde sa vám uloží pozícia, bude hneď niekoľko.

The Lost and Damned nebude žiadnou novou hrou, dokonca už teraz vieme, že sa v priebehu hrania občas stretneme s Nicom a v prípade jednej misie si zopakujeme Nicovu činnosť, len z pohľadu inej strany. Jednoducho dostaneme nový príbeh zasadený do známeho sveta. Pokým bude zápletka rovnako chytľavá a zaujímavá ako v prípade Nicovho dobrodružstva, určite nie sme proti a nebude nám vadiť ani to, že až na menšie výnimky bude Liberty City totožné.

Tých niekoľko nových lokácií a objektov situáciu určite nezachráni, ale stále ide iba o prídavok. The Lost and Damned je zatiaľ exkluzívny datadisk k X360 verzii hry a zakúpiť sa dá výhradne prostredníctvom Xbox Live ako stiahnuteľný obsah. Vydanie je naplánované na 17.februára tohto roku.