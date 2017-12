Prídavok k Red Alert 3 bude mať doplnené herecké obsadenie

28. jan 2009 o 12:30 Ján Kordoš

Animácie v treťom Red Alerte sa rovnako ako v pôvodnej sérii Command & Conquer vrátili k filmovým sekvenciám so skutočnými hercami. Vždy to boli filmy nevalnej kvality s hereckými výkonmi na úrovni telenoviel, no akýsi béčkový duch s riadnou porciou humoru sme v týchto prípadoch akceptovali. Marcový prídavok výrazne rozšíri zoznam „hercov“, pričom žiadaným artiklom sa ukázali byť, ako inak, devy obdarené prírodou a s prekliato nízkym výstrihom.

Vrátia sa nám Gemma Atkinson a Ivana Milicevic, ktoré doplnia Jamie Chung, wrestler Ric Flair, Malcolm McDowell, Jodi Lyn O´Keefe (Prison Brake) a Holly Valance (DOA: Dead or Alive).

Väčšina podobných správ je doplnená o nadšenú vetu, dve samotných protagonistov, no keďže sa vyjadril len Ric Flair – a to konkrétne: „Keď som sa dozvedel, že EA chce, aby som bol súčasťou série Comand & Conquer, jediné, čo som povedal, bolo Woooooooo!“ – nie je príliš o čom hovoriť. Ak spomínané celebrity nepoznáte, nič sa nedeje, ani my sme si pri ich menách na nič konkrétne nespomenuli, no noví „herci“ sa v minikampaniach Uprisingu určite predvedú minimálne svojim výzorom. A o to predsa ide. Fešanda v uniforme s výstrihom sa do béčkového príbehu jednoducho hodí.

