Kritika Falloutu 3 po vydaní prvého prídavku Operation Anchorage

28. jan 2009

Okrem toho musel zástupca Bethesdy, Todd Howard, čeliť kritike zhrnutej do troch bodov, pričom vybrať sa oplatí hlavne nemastné-neslané zakončenie, pri ktorom Howard priznal, že spravili v Bethesde chybu. Podľa neho neboli hráči ani tak nehnevaní na to, že sa končí príbeh, ale boli skôr prekvapení, že sa končí celá hra a nemajú možnosť aj po ukončení príbehovej línie sa len tak túlať svetom a plniť postranné úlohy. Howard a všetci v Bethesde si to veľmi dobre uvedomujú a tento krok už vo svojich hrách nepoužívajú a nechajú pre všetkých otvorený svet aj po dokončení hlavnej zápletky. Fallout 3 by mala byť táto chyba napravená s príchodom prídavku Broken Steel, ktorý je však až tretím v poradí.

Potom sa niektorí sťažovali na jednoduchosť V.A.T.S. systému či slabú hru ako akciu, no tu sa názory líšia od hráča k hráčovi a navyše Fallout 3 nebol primárne koncipovaný ako akčná hra z vlastného pohľadu, ale s RPG prvkami, čo sa napokon aj podarilo splniť. Ťažko by sme hľadali kontroverznejší titul za posledný rok u hráčov, než je práve Fallout 3.

