Hry prekonali v predaji DVD a Blu-ray filmy

28. jan 2009 o 11:03 Ján Kordoš

Predaju DVD filmov nepomáha znížená cena a neustáli pokles je odhadovaný aj na ďalší rok, pričom tomuto prepadu nezabráni ani stúpajúci podiel Blu-ray filmov, ktorých počet by sa mal oproti minulému roku zdvojnásobiť. Dôvodom úspechu krabicových hier je podľa predpokladov mainstreamová herná konzola Nintendo Wii, ktorá sa stala v zahraničí pre bežných ľudí príjemných relaxom. Hoci je podiel predaných hier k jednému Wii menší ako v prípade konkurenčných platforiem, Wii si to vynahrádza obrovským predajom samotných konzol.

Do ďalšieho roku sa teda predpokladá ďalší pád filmov predávaných na DVD a Blu-ray médiách (z 29 miliárd am.dolárov na 27 miliárd, pričom BR filmy by mali mať podiel v podobe 2.9 miliardy dolárov) a naopak hry distribuované krabicovou formou by mali i naďalej stúpať, približne o 12%, čo by znamenalo nárast na 36 miliárd dolárov.

Zdroj: Games Industry