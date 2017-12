SimCity stále žije, piaty diel je v nedohľadne

27. jan 2009 o 12:20 Ján Kordoš

Generálna manažérka Maxisu, Lucy Bradshaw, len pripomenula, že momentálne je dostupná nová verzia pre iPhone a aby sa objavil skutočný piaty diel pre PC, musí prísť s niečím novátorským, odlišným od posledného dielu. Na prvý pohľad to teda nevyzerá s novým SimCity príliš ružovo, no zmeny, s ktorými prišiel Maxis v Spore a ešte len príde v pripravovanom The Sims 3 (ktoré je však odložené na neurčito), by sa dali zakomponovať aj do SimCity.

Reč je predovšetkým o podpore komunít, ktorá je v Spore oceňovaná. S nástupom The Sims 3 by sa mohla karta obrátiť. Ako už vieme, mestečko, v ktorom budú svoj život žiť virtuálne postavičky, bude plne otvorené, čo sa dá využiť v multiplayeri na tvorbu vlastných predmestí. Odtadiaľ je to len kúsok k návrhu konkrétnych miest a prepojeniu so samotným SimCity, čím by vznikol obrovský koncept žijúceho mesta. Nechajme sa teda prekvapiť, v tomto momente sa dá za nástupcu SimCity považovať titul Cities XL, ktoré má na starosti vývojársky tím Monte Christo.

