Platy v IT sektore mrznú, na tisícoch eur

Aj pri obmedzených možnostiach, ako sa dnes zamestnať, ľudia z IT brandže zúfať nemusia. Prepúšťanie im nehrozí, a ak platy zamrznú v súčasnej výške, stále budú vysoko nadpriemerné.

BRATISLAVA. Nájsť dostatok vhodných ľudí na pozície v IT, je i na Slovensku problém. Málo na tom zmenila i kríza ekonomiky.

„V bankovom sektore je v súčasnosti dostatok ľudí. Pretrváva však nedostatok špecialistov IT zamerania a špecialistov na riadenie rizika," povedal Michal Fúrik, hovorca Dexia banky, ktorá v súčasnosti hovorí o znižovaní nárastu počtu zamestnancov.

Na pracovných portáloch sú ponuky pre informatikov či programátorov v stovkách. „Obávam sa, že ani súčasná situácia to výrazne nezmení. V rámci úsporných opatrení mnohé spoločností pristupujú k optimalizácii svojich procesov, čo často vyžaduje práve investície v oblasti informačných technológií," povedal riaditeľ Profesie Dalibor Jakuš.

Počet pracovných ponúk v IT oblasti v medziročnom porovnaní klesol len veľmi mierne. Z dlhodobého hľadiska očakáva, že to bude naďalej atraktívne odvetvie a nateraz môže dôjsť akurát k zmrazeniu súčasného stavu a spomaleniu rastu benefitov.

Nástupné platy sa koncom roka pri pozíciách s informačnými technológiami pohybovali pri IT administrátorovi okolo 1500 eur mesačne, pri business analytikovi okolo 2000 eur a v špecializovaných pozíciách si mohol webarchitekt od nástupu každý mesiac zarobiť aj viac ako 2500 eur.

Jana Švarná, konzultantka pre IT a telekomunikácie v R. I. Consultancy Services, hovorí, že novovznikajúce pozície sú v IT sektore momentálne raritou. „Zamrznutie alebo zrušenie pozícií vnímam hlavne v spoločnostiach s medzinárodnou pôsobnosťou," povedala.

Kríza skôr ako k vyriešeniu nedostatku ľudí pomôže podľa Švarnej zvýšiť konkurenciu. „Finančné očakávania ľudí v IT sektore sa za posledné dva­tri roky vyšplhali niekedy až nad reálnu hranicu v porovnaní so skúsenosťami daného kandidáta a vďaka zvyšovaniu konkurencie začínajú byť teraz platové očakávania adekvátne," povedala Švarná.

Eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová v minulom roku odhadla, že v roku 2010 bude Európskej únii v IT sektore chýbať 300­tisíc ľudí.

Čiastočné riešenie videla v zapájaní žien. „Je dôležité prekonať stereotypy opisujúce kariéru v informačných technológiách ako nudnú a príliš technickú pre ženy."

Ľudia z IT firiem, ktorých sme oslovili, súhlasia, že žien by mohlo byť viac, hovoria, že pomaly u nich pomer žien rastie, aj keď často nejde o technické pozície. Dodávajú, že na špecializované pozície je potrebné aj špecializované vzdelanie. Ak ho ženy majú, bývajú úspešné.

Zo slovenských univerzít veľa absolventiek neprichádza, a aj keď niekedy stačí dodatočné vzdelanie, viesť dievčatá k technike treba skôr ako na vysokej či strednej škole. „Kľúčové je vzdelanie, v IT biznise je dôležité, aby osoby na pozíciách, ktoré majú priamy dosah na biznis, ako sú obchodnícke, riadiace či inžinierske pozície, mali technické vzdelanie," povedal Marcel Rebroš, riaditeľa Cisco Slovensko.

Na Slovenskej technickej univerzite študuje tento akademický rok na Fakulte informatiky a informačných technológií 44 dievčat z celkového poč〜tu 1110 študentov. Na Fakulte elektrotechniky a informatiky je z 2783 študujúcich 134 študentiek, čo je necelých päť percent. Za posledných päť rokov stúpol počet študentiek o necelý percentuálny bod.

„Boli by sme veľmi radi, keby nárast počtu študentiek bol výraznejší," povedal prodekan fakulty Gabriel Juhás.

Študentky majú podľa Juhása nadpriemerné študijné výsledky, úspešnosť v získaní zamestnania je rovnaká ako u študentov a na rozdiel od mužov si výraznejšie uvedomujú dôležitosť komunikačných a prezentačných schopností.

Oproti veľmi pomalému pribúdaniu študentiek na našich fakultách, americké univerzity v porovnaní s minulosťou vidia v posledných rokoch dokonca odlev.

New York Times v článku z konca roka cituje štúdiu Počítačovej výskumnej asociácie (Computing Research Association), podľa ktorej vysokoškolský diplom v informačných technológiách v Spojených štátoch amerických a Kanade v akademickom roku 2006/2007 získalo 12 percent študentiek. Päť rokov predtým ich pritom bolo viac - približne 19 percent.

Prečo je podľa vás málo žien v IT sektore?

Nebavia ich algoritmy

Rudolf Hrubý, spolumajiteľ firmy a finančný riaditeľ Eset

Môže to byť dané tým, že nemajú odvahu alebo nemajú vzťah k abstraktnej práci s algoritmami. Môže tu tiež vstupovať vplyv rodiny mladej ženy, ktorá sa rozhoduje o svojej budúcej profesii - tradične nie je IT brandža chápaná ako miesto pre prácu žien. Môj osobný názor je, že ženy dokážu byť úspešné v IT brandži.



Menej ich lákajú technické hry

Marcel Rebroš, riaditeľ Cisco Slovensko

V technologickom sektore relevantné študijné odbory jednoducho každoročne neabsolvuje dostatočný počet žien. Ďalším dôvodom je aj to, že kariéra v našom sektore stále nie je pre ženy dostatočne atraktívna. Nízke percento absolventiek technických odborov vysokých škôl je pochopiteľné, lebo chlapci už od útleho detstva prirodzene inklinujú k technickejším hračkám a hrám, kde môžu využiť svoje technické, logické myslenie.



Fyzika ich neláka

Jindřiška Sládková, HR manažérka Alef Nula

Hlavným dôvodom je, že v expertných technických zameraniach sa kladie dôraz na odbory ako informatika, matematika, fyzika, a práve k nim inklinujú aj podľa výskumov viac muži než ženy. Pre ne jednoducho nie sú až také lákavé. Zároveň by som však nepovedala, že je v IT úplne nízke percento žien. Stretla som sa s mnohými spoločnosťami, kde v IT prevládali ženy, a to najmä v oblasti konzultácií. Keď sa podnik zameriava na vývoj, dominujú muži, vysoké percento žien však môžeme nájsť v konzultantských IT spoločnostiach.



Nie sú absolventky

Tatiana Kotrusová, manažérka HR v IBM Slovensko

Počet žien, ktoré majú záujem o štúdium IT na slovenských univerzitách, je ešte stále pomerne nízky. Myslím si, že v záujme vytvorenia rovnováhy zastúpenia žien a mužov v IT je veľmi dôležité pracovať na zvýšení povedomia a získavaní záujmu žien o prácu v IT už v mladom veku.



Majú dojem, že je to zložité

Roman Roštár, prevádzkový riaditeľ Tempest

Presvedčenie, že IT je rýdzo mužská záležitosť, nie je úplne správne. Nižší záujem žien môže vyplývať z dojmu, že ide o zložitú a nedostatočne zaujímavú oblasť. IT odvetvie je silne konkurenčná brandža, vyžaduje priebojnejší prístup, čo môže nežné pohlavie tiež odradiť.



Prezentujú mužov

Gabriel Juhás, prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Jedným z možných dôvodov zatiaľ menšieho záujmu zo strany maturantiek o štúdium uvedených technických odborov je predstava, že sú to skôr mužské povolania. K tejto predstave prispieva najmä fakt, že väčšinou sú ako zástupcovia uvedených povolaní prezentovaní muži.

mgl