Hudbu čaká v domácnostiach malá revolúcia

Zabudnite na časy, kedy ste vkladali do minisystému v obývačke hudobné disky, aby ste rozprúdili domácu zábavu. Všetko sa mení. Hudba z diskov sa sťahuje na pevný disk, minisystém si rozumie s internetom a počítačmi, a okrem toho dokáže vysielať hudbu pre

28. jan 2009 o 12:15 Milan Gigel

ďalšie reproduktorové sústavy v byte. Susedov už rušiť nemusíte.

Možno práve teraz sedíte pri svojom notebooku a z reproduktorov počúvate hudbu zo svojho disku a internetu. Usmievate sa, že toto všetko máte vo svojom stroji a viac nepotrebujete. Možno máte pravdu. Chcete však naozaj celý život presedieť za počítačom?

Keď sa nám do redakcie dostal na testy audiosystém Philips Streamium MCi500H, boli sme plní rozpakov. Na jednej strane sme si uvedomovali, že minisystémy už nie sú až také populárne ako kedysi, keď sme však preskúmali všetky technológie, ktoré si osvojil, začalo byť zrejmé, že veci sa majú inak. Treba sa pripraviť na zmenu. Internet, empétrojky, internetový streaming – všetko sa stáva stredobodom pozornosti aj bez toho, aby ste potrebovali počítač. A ak vyjdete z pohodlia obývačky do kuchyne, dielne či na dvor, hudba cestuje za vami.

Dizajn ktorý zaujme, displej mohol byť väčší

Je elegantný, decentný a snaží sa navodiť atmosféru vážnosti a konzumného luxusu. Dizajnéri si uvedomujú, že ide o zariadenie, ktoré domácnosť len tak rýchlo neopustí. Preto opatrne kombinujú prvky, ktoré sú dnes „in“ s osvedčenými doplnkami, ktoré po rokoch zastrú skutočnosť, že nejde o žiadnu novinku. Želáte si precíznu, komornú atmosféru, alebo nádych industriálnosti s reproduktormi bez krycích sieťok? Máte to mať. Je viac ako jasné, že Philips nie je vo svete dizajnu žiadnym váhavým nováčikom. Práve naopak – posledné roky ukazujú, že odvaha kombinovaná s vkusom prináša výsledky.

Už z prvých slov musí byť zrejmé, že ide o zariadenie, ktoré nebudete ovládať jediným gombíkom. Disky, internet, sieťové prehrávače – všetko vyžaduje istú mieru zručnosti a pochopenia. Výrobca však nikoho nestraší desiatkami tlačidiel na čelnom paneli alebo diaľkovom ovládači. Pravdupovediac, tlačidiel je možno menej ako na vašom starom minisystéme.

O to viac zamrzí malá uhlopriečka displeja. Ak sa chcete prehrabávať archívom skladieb či internetovou ponukou, musíte mať dobrý zrak, aby ste z pohodlia pohovky dovideli na malé písmenká. Keďže sa všetko točí okolo displeja, buď mohol byť väčší, alebo by viac prospela jeho prítomnosť priamo na diaľkovom ovládači. Snáď sa toho dočkáme nabudúce. Veď povedzme si pravdu, takéto displeje bežne nosíme vo vrecku.

Ozvučenie, ktoré nesklame

Reproduktorová sústava je vyhotovená z plastu, zvuk však nedostatkami netrpí. Práve naopak – veľká hĺbka reproduktorov sa podpísala na ich objeme a dvojkanálové rozdelenie na 5,25-palcový stredobas a vysokofrekvenčné meniče dáva spolu s digitálnym zosilňovačom výstup, ktorý dosahuje viac, ako konzumnú kvalitu.

Disky zapadnú prachom

Čo vám preblesne hlavou, ak sa dozviete, že v systéme je osadený 160-gigabajtový pevný disk? Nuž asi toľko, že ide o kapacitu, ktorá dokáže obsiahnuť až 2000 tradičných audiodiskov. Vaša zbierka sa už nebude pri používaní znehodnocovať.

Systém audiodisky zdigitalizuje a bude využívať svoj archív. Výhodou je, že digitalizácii netreba venovať žiadnu pozornosť. Cédečko zasuniete do mechaniky, stlačíte gombík pre nahrávanie a o pár minút je proces ukončený. Z internetu sa načítajú názvy skladieb, z rovnakého zdroja sa k albumu priradí jeho fotografia. Jednoduchšie to už byť nemôže.

Výsledkom je prehľadne usporiadaný archív so všetkými náležitosťami – triedením podľa interpreta, roku vydania či hudobného štýlu. Nuž a ak by vám to bolo stále málo, potom stačí prekročiť hranice pevného disku.

Internet iba pre znalých

Philips Streamium MCi500H si rozumie s káblovými sieťovými rozvodmi, ale aj s bezdrôtovými WiFi sieťami. Ak na bezpečnosť kašlete a všetko si obsluhuje váš domáci router, po pripojení kábla alebo voľbe siete ste „online“. Ak však treba pevne voliť IP adresy, šifrovacie kľúče a ďalšie náležitosti, obsluha s diaľkovým ovládačom v ruke nie je najpohodlnejšia. Zaberie vám niekoľko minút času, kým sa cez všetky nastavenia preklikáte. S chýbajúcou lokalizáciu firmvéru to môže byť pre menej skúsených problémom.

Ďalším krokom je vytvorenie účtu na serveroch Philipsu, kde sa uloží váš používateľský profil s nastaveniami. Znamená to, že otvoríte bránu k bezplatným internetovým rádiám, ale aj k projektom, kde je potrebné platiť členské príspevky. Aby ste nemuseli do systému nahadzovať s ovládačom v ruke desiatky hesiel a registrácií, všetko zoskupíte na internete a máte to bez práce. Vo viacčlennej domácnosti je výhodou, že každý z členov môže mať svoj vlastný účet, takže si môžete vytvoriť zoznamy svojich obľúbených internetových zdrojov. Kde skončíte na svojom počítači, tam môžete pokračovať s mikrosystémom.

Rádiá bez obmedzení, hudba aj z počítača

V bezplatných katalógoch sme našli všetky domáce a české rozhlasové vysielanie, nechýbajú však ani tisícky číro internetových projektov. Môžete tak počúvať, čo sa deje v USA, alebo sa môžete potešiť rytmami karibskej atmosféry. Kvalita zvuku sa líši v závislosti od parametrov streamu, mesačný test však ukázal, že tadiaľto vedie cesta.

Veľmi sme si obľúbili funkciu predvolieb. Ak si ich nadefinujete, ušetríte mnoho času, pretože prehliadanie internetových archívov nie je najrýchlejšie. Namiesto toho, aby si systém vytvoril lokálnu kópiu katalógu pre zrýchlenie prístupu, vždy ho načítava nanovo, čo spôsobuje zdržania. Tu by mohli vývojári ešte zapracovať. Dobrou správou je, že zariadenie sleduje dostupnosť nových verzií firmvéru na internete a umožňuje ich jednoduchú inštaláciu. Možno sa šibnutím čarovného prútika objaví v menu slovenčina, možno sa podstatne zrýchli načítavanie katalógov. Nič nie je stratené.

A ak už máme prístup k internetovým rádiám, prečo nevyužiť archívy skladieb na počítačoch v lokálnej sieti? Aj tadiaľto vedie cesta, takže minisystém sa stáva nezávislý od toho, kde je uložená hudba. Môže byť hoci i u vášho suseda, ktorý sa rád podelí so svojimi nahrávkami.

Dnes večer hrám ja

Zabudovaný USB port je cestou k tomu, ako môže návšteva obísť váš hudobný vkus. Prehrávač stačí pripojiť do portu a okamžite môže začať reprodukcia skladieb z jeho pamäte. Podporované sú prehrávače, ku ktorých úložisku je možné pristupovať cez rozhranie USB Mass Storage. Aj keď je takáto výbava dnes už akýmsi štandardom aj vo svete domácich kín, mnohí na to zabúdajú.

Nenapaľujte disky, nekopírujte hudbu po sieti. Stačí nahrať skladby na USB kľúč a cestujú s vami – do obývačky, a možno aj do vášho automobilu. Samozrejmosťou je aj zabudovaný FM tuner s integrovaným dekodérom RDS signálu. Jeho citlivosť a selektivita nás oslovila, dobrý príjem sme dosiahli aj pri staniciach so slabším signálom. S RDS informáciami je to horšie, ak nie sú konzistentné, jednoducho sa nezobrazia.

Hudba, ktorá vás sleduje

Kúzelné slovko Streamium za sebou skrýva možnosti rozšírenia. Dokúpite si sieťový prehrávač, položíte ho na kuchynskú linku. Podobný môže putovať do detskej izby, dielne alebo do spálne. Na čo je to dobré? Odpoveď je jednoduchá. Nech ste kdekoľvek, budete mať prístup ku všetkým skladbám, internetovým staniciam či lokálnym archívom bez toho, aby ste potrebovali ďalší plnohodnotný systém.

Aby sa do každej miestnosti dostalo to, o čo máte záujem sa postará minisystém. Ten pomocou WiFi modulu dokáže obslúžiť až 5 sieťových prehrávačov, pričom na každom z nich môže hrať čosi úplne iné. Z centrály môžete odoslať hudbu na želaný koncový bod, alebo môže vysielanie sledovať váš pohyb pri cestovaní vašou domácou rezidenciou.

Philips Streamium MCi500H je mikrosystém doslova nabitý modernými technológiami, ktorý neosloví široké masy, ale skôr tých, čo hľadajú audioaparatúru, ktorú je možné zosieťovať do inteligentného systému. Oslovila nás všestrannosť, kvalita hudobnej reprodukcie a snaha o jednoduché ovládanie, sklamal nás malý displej a nie najrýchlejšia konfigurácia siete a používateľských účtov, kde by sa viac pýtala klávesnica, ako diaľkový ovládač.