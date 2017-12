Česko má zakázať porno

Český senát schválil zákon, ktorý má zakázať webovú pornografiu. Občania by prišli aj o vyhľadávače, alebo portály.

27. jan 2009 o 6:40 Tomáš Ulej

Novela loterijného zákona sa v Čechách môže premeniť na kladivo proti internetovej pornografii.

Zákonnú úpravu, ktorú ešte začiatkom januára schválil český senát, totiž ráta s tým, že poskytovalia internetu po novom používateľom celkom obmedzia prístup k pornostránkam.

Novela sa pritom dotýka zákazu hazardných stránok, zmienka o internetovom porne sa do neho dostala len mimochodom.

O kontroverznej klauzule zákone, ktorý teraz čaká na schválenie parlamentom, informoval český server Idnes.cz.

Nerealizovateľný zákon

Ak by zákon parlament schválil, poskytovatelia internetu by museli blokovať všetky stránky, ktoré obsahujú, alebo umožňujú prístup k pornografickému materiálu – teda napríklad aj bežné vyhľadávače pomocou ktorých možno nájsť porno, alebo portály, ktoré majú aj svoje špeciálne sekcie s obsahom pre dospelých.

„Bohužiaľ tento návrh zákona je typickým príkladom legislatívneho paškvilu, ktorý nie je podľa môjho názoru konzultovaný s odbornou verejnosťou," povedal pre Technet.cz Daniel Rovný, riaditeľ českého poskytovateľa internetu IDTNET. „Ako poskytovateľ internetu si nedokážem predstaviť uplatenie zákona v praxi," povedal.

Poskytovatelia by museli kvôli cenzúre nakúpiť ďalší hardvér alebo používať programy, ktoré analyzujú obsah stránok.

Chýba aj arbiter

Ak by sa mal zákon dodržať, veľký problém by mohol byť aj s tým, ktorú stránku určiť ako nevhodnú a ktorú nie. To totiž zákon neuvádza. „Rozhodne to nemôžu robiť poskytovatelia," povedal pre Lidové noviny František Malina, hovorca poskytovateľa UPC. „Akýkoľvek arbiter, napríklad polícia, by sa však musel potýkať s faktom, že (v zákone) chýba definícia závadného obsahu," povedal.

Server Technet upozorňuje, že zákon je problematický aj v súvislosti s kompatibilitou so smernicami Európskej únie. Tá parlamentom zakazuje, aby operátorom určovali, aký obsah môžu a aký nemôžu používateľom sprístupniť.

Ku klauzule sa nikto nehlási

Novela loterijného zákona, vyvolala teraz v Česku vlnu nevôle. Ku klauzule týkajúcej sa porna sa navyše nehlási ani jeden zo senátorov, ktorí ju podpísali.

„Ja som sa toho záverečného pojednávania nezúčastnil detailne. Ak tam niekto takú pozmeňovaciu vec dal, tak to tam musel dať schválne. Ja myslím, že to v pôvodnej verzii nebolo," povedal pre Lidové noviny hlavný autor novely Josef Novotný.

Zákon ako z Číny

Server Technet.cz upozornil, že ak by zákon schválil parlament, Česko by malo internet obmedzený podobným spôsobom ako Čína. Tá pomocou tzv. „Big Firewall of China" blokuje okrem porna aj stránky neprípustné pre režim.

V Európe k čiastočnému blokovaniu internetového obsahu pristúpili aj krajiny ako Fínsko, alebo Veľká Británia, či Nemecko – nariadenie sa však týka čisto obsahu, ktorý je celkom protizákonný – teda napríklad popierania holokaustu, alebo šírania detskej pornografie.