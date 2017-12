Zlozvyky, ktorých by ste sa mali zbaviť ešte v tomto roku

Čo nás najviac rozčuľuje na druhých a sami to občas robíme? Server Msnbc.com zozbieral zlozvyky spojené s počítačmi, internetom a mobilmi, ktorých by sme sa mali určite zbaviť ešte v tomto roku. Ešte radšej než prebytočných kilogramov a používania vulgárn

Nedívajte sa do očí mobilom, ale ľuďom

„Vieme, že je váš iPhone taký úžasný a má toľko aplikácii, ktoré milujete.

Musíte sa s ním však hrať počas nášho obeda?," pýta sa server na svojich stránkach. Aj keď máte v mobile mailovú schránku, textový editor a množstvo zaujímavých hier – nemali by ste počas posedení s priateľmi zabúdať, že ste tam hlavne kvôli nim. A ako pripomenul jeden z čitateľov v diskusii, nikdy, ale naozaj nikdy neposielajte nikomu smsku, mail, alebo četovú správu v momente, keď sa s ním práve rozprávate.

Webový striptíz

Facebook, MySpace alebo váš blog – pokušenie pridať na web každý kúsok vášho života je veľmi veľké. Pridať však na web všetky tie neostré fotky z oslavy narodenín a pooznačovať v nich všetkých priateľov? Desiatky ľudí, ktorých nelichotivé fotky obleteli internet, by vám mohli dosvedčiť, že na internete je vidieť naozaj všetko. A internet si všetko aj zapamätá. Naozaj si môžete byť istí, že inkriminované fotky neuvidí okrem priateľov aj váš šéf, rodičia alebo manželka?

Pošli ďalej

Za každý odoslaný e-mail Microsoft zaplatí jeden dolár na detskú onkológiu. A určite neotvárajte e-mail, v ktorého predmete je napísané „láska" – definitívne vám to zničí počítač. „Ak vám niekto pošle podobne znepokojujúci e-mail – je jedno či je o ľudožrútskom sériovom vrahovi alebo víruse, ktorý nechá váš počítač explodovať – a potom vás žiada, aby ste ho poslali každému, koho poznáte – vždy je viac ako 98-percentná šanca že ten e-mail nie je nič viac než výmysel," píše MSNbc.com.

Zaveďte si pravidlo – každý e-mail, ktorý vás žiada o šírenie, najskôr overte na stránke www.hoax.cz alebo www.snopes.com. A povedzte to aj svojim priateľom, ktorí vás podobnými e-mailami denne zaplavujú.

Vygoogli to za mňa

„Koľko približne stojí ten notebook? Je nejaká stránka o akvarijných rybičkách?"

Zaručená rada, ako nahnevať všetkých vašich priateľov znie - pýtajte si od nich na čete základné informácie bez toho, aby ste sa najskôr pokúsili informáciu vyhľadať sami. Väčšina podobných otázok vám zaberie ešte menej času ako napísať priateľovi.

Ak s podobnými otázkami ľudia obťažujú vás, skúste na nich použiť stránku letmegooglethatforyou.com - zadajte do nej napríklad výraz „akvarijné rybičky" a priateľovi pošlite odkaz, ktorý ona vygeneruje. Ten mu vtipne napovie, čo má nabudúce urobiť namiesto písania vám.

Hlasné telefonovanie, hlúpe komentáre

Podľa Msnbc.com by svetu veľmi pomohlo, ak by sa v roku 2009 zbavilo aj ďalších zlozvykov – napríklad telefonovania počas jazdy autom, alebo písania hlúpych komentárov „som prvý" do diskusií. Alebo hlasného telefonovania, ktoré podľa nich robí aj zo slušných ľudí zaraz hlupákov.

Čitatelia servera pridali ďalšie: vypínať počítač predtým než ideme spať, neposielať priateľom rozkošné videá len preto, že môžu a jedno predsavzatie pridali aj pre informačno–technologické firmy: prestať migrovať domáce pracovné miesta do Indie.