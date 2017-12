Samsung M3510 BeatB – malý, pomalý, no príjemný hudobník

Samsung M3510 BeatB je zaujímavý hudobne založený prístroj, ktorý sa občas zdá byť viac MP3 prehrávačom ako telefónom. Perfektne sadne do ruky, ľahko sa stratí vo vrecku, má špeciálne hudobné tlačidlá, 3,5 mm audio jack a tiež polohový senzor.

26. jan 2009 o 23:40 Marcel Pastír

Samsung M3510 BeatB Plusy Rozmery a hmotnosť

Odolný povrch príjemný na dotyk

3,5 mm audio jack

Kvalitné slúchadlá v balení

Jemný displej

Slušná výdrž batérie

Polohový senzor Mínusy Pomalá odozva

Zle umiestnené audio tlačidlá

Stredové tlačidlo spúšťa wap

Nízka hlasitosť reproduktora

Chýbajúca podpora 3G

Perfektný na dotyk

Spracovaním a použitými materiálmi Samsung BeatB jasne vyčnieva z davu. Hoci patrí tento model cenovo zhruba do strednej triedy, všetko do seba krásne zapadá a sedí. Zadná strana telefónu je z matného pogumovaného plastu, ktorý sa perfektne drží v ruke a je odolný voči rýchlemu poškriabaniu. Pri zimných teplotách vonku tiež oceníte, že si nemusíte dať k uchu kovovú zmrzlinu. Spojenie excelentného materiálu, 68 gramovej nízkej hmotnosti a extrémnej tenkosti predurčuje BeatB k pohodlnému noseniu a vysokému komfortu pri práci.

Nevhodne umiestnené hudobné tlačidlá

V spracovaní síce vyniká a hoci sa v ruke drží perfektne, práca s ním už nie je tak dokonalá. Problémom je trojica špeciálnych hudobných tlačidiel, umiestnená tesne nad navigačnými klávesmi. Keďže sú vyvýšené, nevyhnete sa omylom pri stláčaní nižšie položených kontextových tlačidiel. Nie raz sa mi stalo, že som spustil MP3 prehrávač namiesto stlačenia šípky nahor. Práve toto umiestnenie hudobných tlačidiel môže navodiť pocit, že držíte v rukách nástroj, ktorý bol primárne koncipovaný ako hudobný prehrávač. Znie to logicky, keď vezmeme do úvahy koľko času denne strávi cieľová skupina užívateľov počúvaním hudby v porovnaní s dobou telefonovania.

Nešťastné stredové tlačidlo

Stredovým tlačidlom sa nevstupuje do hlavného menu, ale ako sme u Samsungov už bohužiaľ zvyknutí, spúšťa sa ním prehliadač wapu / webu. Naviac je príliš malé, veľmi zapustené a nestláča sa s istotou.

Jemný diplej

Displej s rozlíšením 240 x 320 bodov je dostatočne jemný a farby zobrazuje živo v palete 16 miliónov odtieňov. Vyššie rozlíšenie displeja je však pravdepodobne jedným z dôvodov spomalenosti telefónu. Niektoré staršie modely s rozlíšením 176 x 220 síce toľko detailu neponúkli, no zato šli ako blesk.

Malý a pomalý

Pomalosť odozvy telefónu je okrem umiestnenia hudobných tlačidiel druhým zásadným problémom. Najviac sa prejaví pri písaní SMS správ. Kľudnému používateľovi rýchlosť odozvy môže vyhovovať, no tempo mladých s rýchlym životným štýlom telefón ťažko ustojí.

Prehľadné menu

Pomalšie reakcie zachraňuje prehľadné menu, ktoré si pamätá, kam ste s v ňom zablúdili. Síce sa otvorí stále v hlavnom ikonovom zobrazení, no pri vstupe hlbšie do jednotlivých položiek, je už nastavená automaticky tá, ktorú ste použili naposledy. Šetrí to čas pri preklikávaní. Poteší záložkové zobrazenie multimediálneho obsahu v telefóne a na pamäťovej karte alebo príjemne animované a farebne zladené ikony.

Má štýl

Celkovo sa Samsungu BeatB nedá uprieť, že má štýl. Nevymyká sa síce štandardom, no decentne zachováva zladené farby a nezabúda na detaily. Podsvietenie klávesnice korešponduje s farbou označených ikon na displeji, farba orámovania displeja je rovnaká ako farba použitá na stereo slúchadlách... Všetky tieto a ďalšie detaily príjemne splývajú v jeden celok, sympatický na prvý aj druhý pohľad.

Telefón podriadený hudbe

Hudobný prehrávač spustíte stredným PLAY tlačidlom, nech ste kdekoľvek v menu. Ponúka vcelku prívetivé prostredie, na výber sú tri rôzne skiny. Hudbu môžete počúvať jednoducho aj cez vlastné slúchadlá vďaka 3,5 mm audio konektoru, šikovne umiestnenému na vrchnej strane telefónu. Slúchadlá v balení pozostávajú z dvoch častí, do telefónu sa pripájajú cez štandardnú Samsung koncovku. Hudbu môžete cez telefón taktiež bezdrôtovo vysielať do Bluetooth slúchadla / stereo slúchadiel.

K dispozícii je možnosť vytvárania vlastných playlistov, hodnotenie skladieb hviezdičkami, bežné funkcie ako repeat alebo shuffle, ale aj menej bežné vychytávky ako možnosť automatického vypnutia hudby po určitom čase – 30 minútach, jednej alebo dvoch hodinách. Prehrávač funguje aj na pozadí, medzi nastaveniami objavíte taktiež ekvalizér a poteší aj praktická možnosť regulácie hlasitosti pri zamknutej klávesnici.

Na pravej strane nájdete hudobné tlačidlo, ktoré vás pri krátkom stlačení zavedie do menu Music. Dostanete sa ním aj k aplikácii na rozpoznávanie hudobných nahrávok. Pre jej využitie je potrebné pripojenie na internet.

Ovládanie pohybom až vo finálnej verzii

Vo finálnej verzii softvéru, ktorá by už mala byť k dispozícii, no testovaný telefón ju ešte nemal, nájdete aj Motion Control – možnosť ovládania hudby pohybom. Vyskúšať sme mohli aspoň takzvaný Etiquette mód, ktorý pri otočení telefónu displejom dolu smerom k zemi utíši akýkoľvek práve vydávaný zvuk, zvonenie alebo hudbu. Jednoduché a praktické. Pri zapojených slúchadlách nefunguje, aby sa vám hudba vo vrecku nevypínala. Akcelerometer využívajú aj niektoré aplikácie nainštalované v telefóne – Motion Beatbox, Kocky a Lotéria.

Základný fotoaparát

Chrómovo lemovaná šošovka 2 Mpx fotoaparátu je dominantou zadnej strany. Fotoaparát prekvapí slušnou kvalitou snímok aj pri slabšom svetle. Obrázky je možné prezerať na celom displeji, tlačidlami hlasitosti sa dajú približovať. Je to možné už aj pri fotkách uložených na pamäťovej karte, čo sa pri niektorých predchádzajúcich modeloch nedalo. Usporiadať fotografie ponúka telefón formou zoznamu alebo náhľadových ikoniek, ktorých sa na displej vtesná deväť. Video sa nahráva aj so zvukom v maximálnom rozlíšení 176 x 144 pixelov, čo je žalostne málo. Fotoaparát má pridelenú rýchlu voľbu v podobe zatlačenia šípky nadol.

Slušná výdrž

Batéria s kapacitou 800 mAh vydrží Samsungu BeatB pri bežnom používaní v priemere 3 dni. S aktívnym počúvaním hudby alebo surfovaním webu sa výdrž rýchlo skracuje. No i tak patrí tento telefón k lepšiemu priemeru. Pri nabíjaní vám taktne oznámi, keď sa dobije na maximum. Pod zadným krytom sa okrem batérie a SIM karty ukrýva taktiež pamäťová karta. Prístup k nej sa teda komplikuje. Jej vkladanie a vyberanie má ďaleko od jednoduchosti a praktickosti.

ZÁVER

Samsung M3510 BeatB sa u nás predáva v červenej verzii za cenu cca 140 €. Konkurenciu mu robia hudobne zamerané telefóny ako Sony Ericsson W880i alebo Nokia 5310 XpressMusic. Celokovo je M3510 BeatB podareným zariadením. Pokojní užívatelia, ktorí nemajú na telefón enormné nároky, si ho ľahko obľúbia. Nezaškodila by mu ale o niečo väčšia dávka svižnosti, hlasnejší reproduktor a praktickejšie umiestnené hudobné tlačidlá. Vynahrádza to však príjemnými materiálmi, kvalitným spracovaním a hmotnosťou pierka, vďaka ktorej sa ľahko stratí vo vrecku. Po hudobnej stránke je vybavený dostatočne, kvalita dodávaných slúchadiel je na solídnej úrovni a poteší aj zabudovaný polohový senzor, ktorým sa líši od konkurencie.

