Vatikán debutuje na Youtube

Pápež Benedikt XVI. má na webe vlastný videokanál. Budú tam príhovory a audiencie.

26. jan 2009 o 0:00 Tomáš Hudák

Portál Youtube už zlákal britskú kráľovnú aj Biely dom. Najnovšie mu neodolal ani Vatikán.

RÍM, BRATISLAVA. Prvý pápež siete zanechal, aby založil cirkev, ten zatiaľ posledný sa na sieť obracia, aby cirkev priblížil modernému človeku. Kým pri svätom Petrovi išlo o sieť rybársku, Benedikt XVI. debutuje na sieti internetovej. Vatikán v piatok slávnostne spustil na portáli Youtube svoj vlastný kanál. Katolícka cirkev tak nasleduje ďalšie inštitúcie ako Buckinghamský palác či Biely dom, ktoré si na Youtube založili svoje stránky už skôr.

„Vatikán je vôbec prvou globálnou náboženskou inštitúciou, ktorá si na Youtube zriadila vlastný kanál,“ povedala denníku The Globe and Mail Tamara Micnerová, hovorkyňa spoločnosti Google, ktorá portál Youtube prevádzkuje.

Chcú osloviť surferov

Stránka www.youtube.com/vaticanit už zverejnila prvé videoklipy, ktoré pre Vatikán vyrába Radio Vaticana a Vatikánske televízne centrum. Kanál bude uverejňovať najmä pápežove príhovory, záznamy z audiencií či pápežových návštev, ako aj videosprávy z diania v katolíckej cirkvi.

Vďaka spolupráci s katolíckou multimediálnou agentúrou H2Onews bude pápežský kanál fungovať nielen v taliančine, ale aj angličtine, nemčine a španielčine.

„Sú ľudia, ktorých zaujíma odkaz pápeža pri hľadaní zmyslu života. Mnohí z nich sú aj medzi internetovými surfermi. Pre nich otvárame tento kanál na Youtube,“ citovala agentúra ANSA šéfa Radio Vaticana, kardinála Federica Lombardiho.

Pápež web neignoruje

Vatikán nie je na internete nováčikom. Svoju oficiálnu webovú stránku založil už za pápeža Jána Pavla II. v roku 1995. Spustili ju z troch počítačov, nazvaných Michal, Gabriel a Rafael podľa troch archanjelov. Postupne si založili svoje webové stránky aj Vatikánske rádio a denník Osservatore Romano.

Na stránke Facebook zriadili veriaci pápežovi aj neoficiálnu fanúšikovskú stránku, ktorú už podporilo asi 25-tisíc ľudí. Benedikt XVI. nechýba ani v mikrobloggerskej sieti Twitter. „Potvrdzuje to, že cirkev si uvedomuje význam sietí ako Youtube,“ povedal kanadský jezuita John Pungente denníku The Globe and Mail.

Vatikán má veľkú šancu stať sa na portáli Youtube hitom. Keď si neapolský arcibiskup Crescenzio Sepe vytvoril vlastný profil na Facebooku, takmer okamžite dosiahol päťtisíc priateľov, maximum pre jedno konto.

„Ako každá internetová realita, ktorá reprezentuje ľudské túžby, napätia a vzťahy, Facebook je tiež miestom, kde sa prejavujú viera a náboženstvo, ktoré majú svoj význam,“ napísal v jezuitskom magazíne Civilta Cattolica kňaz Antonio Spadaro, ktorý propaguje šírenie viery prostredníctvom médií.