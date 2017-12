Ako sa ničia najnovšie Nokie

Snáď každý má občas chuť tresnúť s telefónom do zeme alebo hodiť ho o stenu. Ak sa chcenie premení na realitu, môže nás to vyjsť pekne draho. Sú medzi nami však aj takí, pre ktorých je ničenie mobilov najrôznejšími možnými spôsobmi hlavnou náplňou práce.

24. jan 2009 o 0:50 Marcel Pastír

Ako prebieha testovanie mobilných telefónov nám ukáže ich najväčší svetový producent - Nokia. Fínska spoločnosť vlastní 11 globálne rozmiestnených centier, kde sa vykonávajú testy na telefónoch ešte pred ich uvedením na trh. Inými slovami, telefóny pre ktoré by v niektorých prípadoch fanúšikovia obetovali čokoľvek, sú rozbíjané, ohýbané, ničené a močené až do skonania.

Kde všade Nokia testuje?

Ak by ste sa chceli stať členom testovacieho tímu a byť jedným zo šťastlivcov, ktorým je dopriate ničenie najnovších Nokií plus za to dostávať plat, musíte navštíviť jednu z nasledujúcich lokalít:

Oulu, Jyväskylä, Tampere, Salo - Fínsko

Kodaň - Dánsko

Ulm - Nemecko

Southwood - Veľká Británia

Beijing - Čína

Tokyo - Japonsko

San Diego - USA

Vancouver – Kanada

200 testov pre jeden mobil

Zamestnať sa ako crashtester Nokie by asi potešilo nejedného odporcu tejto značky. Nie je to však len o rozbíjaní a ničení. V skutočnosti ide o zdĺhavý a náročný proces, vyžadujúci si vysokú odbornosť k tomu, aby prinášal efektívne výsledky. Každé zariadenie je testované od fázy dizajnového zrodu až po finálnu podobu. Všetky telefóny musia prejsť sériou viac ako 200 rôznych mechanických testov.

Každodenné katastrofy

Každodenným používaním, hoci sa to nemusí zdať, dostávajú mobilné telefóny riadne zabrať. Pri nosení v kabelke sa môže na mobil dostať make-up alebo krém. Na telefóne, ktorý je vo vrecku spolu s kľúčmi sa ľahko poškodí displej alebo kryt. Prisadnúť si vlastný telefón taktiež nie je ničím výnimočným. Pri posední na káve sa vyloženému mobilu môže ujsť aj nečakaný minerálkový kúpeľ.

Pre všetky tieto a mnohé ďalšie prípady má Nokia navrhnuté stroje a mechanizmy, ktoré simulujú a opakovane prevádzajú rôzne úkony. Následky opotrebenia na mobile sa dôkladne sledujú a zaznamenávajú pomocou počítačov. Výsledkom je dizajn a vyhotovenie, ktoré majú telefónu zabezpečiť dlhú životnosť, odolnosť a preventívnu ochranu voči katastrofám s následkom večného vyhasnutia displeja.

Trpiace klávesnice

Sledovaním sa zistilo, že človek priemerne stláča hlavné tlačidlá na telefóne 200 až 300-krát denne. Aby sa výrobca uistil, že to jeho klávesnica v reále vydrží, postíska si ich laboratórny robot v rámci jedného testu rovno miliónkrát.

Extrémne podmienky

Nokia, ako najväčší svetový výrobca, dodáva svoje telefóny po celom svete. Musia teda vydržať aj v extrémnych klimatických podmienkach. Používajú preto špeciálne komory, v ktorých sú mobilné telefóny vystavené teplotám od -40°C až do +85°C. Po tom ako prejdú arktickou zimou a horúčavami púšte, sú zas vystavené vlhkosti tropického pralesa. V ďalšej komore, kde musia pretrvať niekoľko týždňov, je úroveň vlhkosti nastavená na 95%. K predídeniu zmenám farby účinkom slnečného žiarenia sa používa solárny simulátor.

Odolnosť