Počet užívateľov internetu prekročil hranicu jednej miliardy

Počet užívateľov internetu v decembri po prvý raz v histórii prekročil hranicu jednej miliardy. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti comScore Inc. Prekonať hranicu jednej miliardy sa podarilo najmä pre internetový boom v najľudnatejšej krajine sveta - Číne.

26. jan 2009 o 9:53 SITA

BRATISLAVA 24. januára (SITA/AFP) - "Prekonanie tejto hranice je významným medzníkom v histórii internetu. Druhú miliardu dosiahneme bez toho, aby sme si to vôbec všimli a tretia miliarda tu bude ešte rýchlejšie," uviedol šéf exekutívy spoločnosti Magid Abraham. Celkový počet užívateľov je podľa predstaviteľov comScore Inc. určite väčší, pretože do prieskumu sa zaratúvali len ľudia starší ako 15 rokov, ktorí používajú svoj počítač doma alebo v práci. Množstvo ľudí však surfuje aj v internetových kaviarňach a čoraz viac obyvateľov planéty využíva internet v mobilných telefónoch.

Najviac používateľov internetu pochádza z oblasti Ázie a Pacifiku (47 percent). Na druhom mieste sú Európania (28 percent), po ktorých nasleduje Severná Amerika (18 percent) a krajiny Latinskej Ameriky (7 percent). Iba päť percent z celkového počtu užívateľov obýva Afriku a Blízky východ. V poradí krajín vedie Čína (180 miliónov) pred USA (163 miliónov). Na treťom mieste je Japonsko (60 miliónov), za ktorým nasledujú európske štáty Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko. V prvej desiatke sa nachádza aj India, Rusko, Brazília a Južná Kórea.

Z prieskumu americkej marketingovej spoločnosti comScore Inc. tiež vyplýva, že najnavštevovanejšou stránkou je vyhľadávač Google, ktorú využíva takmer 778 miliónov ľudí. Za ním nasledujú s pomerne veľkým odstupom stránky Microsoftu (647,9 milióna) a ďalší vyhľadávač Yahoo! (562,6 milióna). V prvej päťke je ešte AOL a Wikimedia, ktoré využíva 273 miliónov surfistov. Až 127 percentný nárast návštevnosti v porovnaní s rokom 2007 dosiahol webový systém Facebook, ktorý pravidelne používa 222 miliónov ľudí, čo z neho robí najrozšírenejšiu sociálnu sieť na internete.