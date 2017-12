Pohľady UbiSoftu do minulosti a budúcnosti

23. jan 2009 o 17:20 Ján Kordoš

K poslednému kvartálu minulého roku (október – december) sa podarilo zvýšiť obrat UbiSoftu oproti predošlému na celkových 508 miliónov €. Po prvýkrát vo svojej histórii tak UbiSoft prekonal okrúhlu hranicu 500 miliónov za trojmesačné obdobie. Nadšený však tento herný gigant príliš nie je. Far Cry 2 sa síce predávalo celkom dobre, 2.9 milióna predaných kusov (väčšina v Európe) splnilo očakávania, no hráči s výsledkom príliš spokojní nie sú. Rayman Raving Rabbids TV Party pre Nintendo Wii, sústreďujúce sa na rôzne minihry, dosiahlo úrovne 1.5 milióna predaných kusov.

Horšie si viedol Prince z Perzie, ktorého predaje (2.2 milióna kusov) nespĺňajú náročné požiadavky vydavateľa. Hoci séria po zavŕšenej trilógii prešla mnohými zmenami, aby sa nasledujúce diely príliš nepodobali, hre sa nedarilo (čo je značne kontroverzné prehlásenie, keďže napríklad posledný Tomb Raider v Severnej Amerike predal okolo 300 tisíc kusov) a doplatila práve na zmeny. Naopak nie príliš nadpriemerne hodnotený Shaun White Snowboarding sa predával viac než dobre, hlavne vo verzii pre Nintendo Wii. Naprieč všetkými platformami sa predalo 2.3 milióna kusov.

UbiSoft sa začal širšie zaujímať o platformu Nintenda a bolo to vidieť hlavne na predajoch pre handheld DS, kde im stúpli predaje o 44%. Na kvalitu nehľadiac. Už teraz sú však v UbiSofte presvedčení, že z real-time stratégie EndWar sa séria nestane. Predaje konzolovej verzie nedosiahli veľké čísla. Dôvod? Vraj boli hodnotenia len na úrovni 80% a keby boli o desať percent vyššie, hra by sa predávala lepšie. U nás dopadlo EndWar omnoho horšie a skôr by sme UbiSoftu poradili, aby robil hry poriadne.

Okrem týchto informácií došlo k potvrdeniu, že na horúcich novinkách ako Assassin´s Creed 2, nový Ghost Recon alebo už dlho vyvíjaný Splinter Cell: Conviction sa stále pracuje.

