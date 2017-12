Arma 2 - armáda ťa chce!

Tuzemskí vývojári to nemajú ľahké. Menšie vývojárske tímy zanikajú, prípadne sa spájajú s tými väčšími a tie zas prechádzajú pod vydavateľské domy zahraničných spoločností.

23. jan 2009 o 16:10 Ján Kordoš

Kto je malý, môže vyskakovať len málo a šanca na presadenie je doslova minimálna. Navyše ak sa chcete venovať skutočne veľkým projektom a hodíte za hlavu casual, prípadne budgetové tituly, musíte mať buď sakra šťastie alebo dve sakra šťastia. Zdá sa, že vývojári z Bohemia Interactive Studio majú obe a ešte sa hrám aj skutočne rozumejú.

Pritom sa zdalo, že ambiciózni vývojári sa nedožijú ani vydania svojej prvotiny, úspešného vojenského simulátoru Operation: Flashpoint – alebo ak chcete „strieľačky“ z vlastného pohľadu. Dlhoročný vývoj a neustále vylaďovanie sa však stali nutnosťou. Inak by sme len ťažko dostali do rúk skutočný simulátor a nie len akčnú hru, v ktorej sa strieľa. Poprípade sa ukryjete za prekážku a strieľate až potom. Alebo si ľahnete so sniperkou v ruke kosíte protivníkov „potichu“. Nie, Operation: Flashpoint vhodilo hráča do konfliktu, v ktorom bol len figúrkou a každá chyba bola potrestaná smrťou. Vojenský simulátor bol natoľko úspešný, že záujem o špeciálnu verziu Flashpointu prejavila aj americká armáda. Úspech tohto PC projektu bol fenomenálny, hoci vôbec nešlo o mainstreamový projekt. Viac než 2 milióny predaných kusov hovoria za všetko.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Neskôr nastali problémy. Tvorcovia sa nepohodli s vydavateľom a ten ako vlastník licencie na značku si ponechal všetky práva a pripravuje Operation Flashpoint 2. V Bohemia Interactive Studios nehodili flintu do žita, ale pokračovali v tom, čo im ide – a svetlo sveta uzrel ďalší vojenský simulátor, tentoraz však už nie až tak veľmi úspešný. ArmA: Armed Assault dosiahol síce približne len štvrtinový predaj Operation: Flashpoint, no to je pri minimálnej reklamnej kampani a pomerne veľkej zabugovanosti prvých verzií sympatické číslo. V pokračovaní, ktoré je nazvané jednoducho Arma 2, sa preto chcú české ručičky vyhnúť hlavne chybám. Pri otvorených svetoch a celkovej komplexnosti a náročnosti, ktorá je ako pre druhú Armu, tak aj predošlé tituly od BIS tak typická, to však ide vždy ťažšie ako v prípade lineárnych hier. Nech to čert vezme, PC platforma má potenciálny hit ako na podnose. A znovu sa nebudú brať veľké ohľady na mainstream, hoc menšie ústupky budú.

Skutočný vojenský simulátor – touto charakteristikou sa dokážu popýšiť hry len od Bohemia Interactive Studio. Pri všetkej úcte ku Codemasters, od pokračovania Flashpointu očakávame skôr akčnú hru s taktickými prvkami, ktorá primárne bude vyzerať úžasne, bude to pôsobiť ako akčný film a na skutočnú realitu sa tu zrejme príliš hrať nebude. Českí vývojári vedia, že aj oni musia pri svojom projekte zľaviť z nárokov a preto ponúknu zopár „pomocníkov“ ako napríklad vizuálne zobrazenie videných nepriateľov a podobne. Stále však môžeme prehlásiť, že Arma 2 bude skutočným simulátorom vojny.

V minulosti sme ocitli vždy na vymyslených ostrovoch, tentoraz nás čaká krajina situovaná do blízkosti Čierneho mora, pričom znovu ide výhradne o fantáziu vývojárov, hoci sa pri tvorbe jednotlivých území nechali inšpirovať skutočnou krajinou. Černarus je typickým post-sovietskym štátom, ktorému do socialistického zriadenia už chýba mnoho, no k demokracii sa zatiaľ nepriblížil. Občianskou vojnou sužovaná krajina nie je ničím nezvyčajným, no konflikt sa napokon podarí zažehnať. Aspoň na určitú dobu. Demokratické vojská zo západu prišli na pomoc politicky napravo orientovaným členom parlamentu, čo sa však nepáči nahnevaným komunistom vystupujúcim pod skráteným názvom Chedaki (Charnarus Red Star Movement). Na severe krajiny si chcú vybudovať autonómiu, inak dôjde k ďalším nepokojom. Ono k nim skutočne aj dôjde, avšak dôvodom bude expanzívna politika Chedaki. Militantná, partizánska skupina chce svoje pole pôsobenia rozšíriť na celú krajinu a konflikt máme na svete. NATO vyšle na územie svojich vojakov za účelom ochrany demokracie, no ani ruská strana sa nedá zastrašiť a vyšle na obranu svojej demokracie vlastné jednotky.

Celkovo 225 kilometrov štvorcových krajiny bude pod paľbou. Nenápadne vám to môže pripomínať nedávny gruzínsky konflikt, avšak zápletka bola napísaná už dávno predtým. Je to len dôkaz toho, že na východ od nás to môže začať nepríjemne vrieť. Aj bez plynu. Krajina to nebude príliš členitá, nadmorská výška nevystúpi nad povestnú tisícku a užijeme si skôr mierne pahorkatiny, lesy a poľnohospodárske oblasti. Technologický boom v Černarusi ešte nepoznajú a vidieť to na väčšine územia. Okrem viesok a dedín však samozrejme natrafíme aj na vyspelé mestá, v ktorých však boj nebude až tak rezonovať, aspoň v jeho úvode. Partizánsky spôsob boja je nám známy aj z predošlých dielov a ani tentoraz to nebude tak jednoduché.

Na začiatku sa totiž staneme členom Razor tímu, pričom každý vojak má užšiu špecializáciu a ovláda iné zbrane. Prvotný výber však automaticky postaví hráča na najnižšiu možnú úroveň velenia: jednoducho budete musieť iba počúvať príkazy zhora, nech sú akokoľvek proti vašej srsti, musíte ich splniť. Postupnými zárezmi na pažbe získavate nielen metál za metálom, skúsenosti a zážitky, ale aj rozšírené právomoci. Po čase začnete veliť svojej jednotke a ku koncu budete vydávať príkazy viacerým tímom. Z taktického simulátoru sa tak razom stane prepracovaná strategická hra, pričom pri velení sa kedykoľvek môžete prevteliť do svojej postavy. Ovládanie jednotlivých zložiek by nemalo byť problematické. Ovládať strieľačku z vlastného pohľadu nerobí problém nikomu, neskôr k tomu pribudnú kontextové menu a svojich parťákov budete vysielať na vybrané miesta za určitým cieľom. Na záver to bude strategická mapa, nad ktorou budete dumať a premýšľať, ako by bolo najvhodnejšie zorganizovať útok na opevneného nepriateľa.

Už z tohto popisu sa dá vydedukovať, že pôjde o hardcore titul: skúsení hráči poznajúci rukopis Bohemia Interactive Studio vedia o čom je reč. Dostanete napríklad primitívny príkaz niekam sa premiestniť, čo v klasickej akčnej hre znamená vydať sa neviditeľným tunelom a vystrieľať niekoľko zásobníkov do desiatok protivníkov. Chuck Norris by uznanlivo pokýval hlavou. Lenže v prípade Army 2 to bude znamenať, že buď sa vyberiete pešky ktoroukoľvek trasou, pričom musíte počítať s tým, že nepriateľ sa môže ukrývať skutočne kdekoľvek a postupne presúva svoje hliadky. Po nájdení vozidla si môžete cestu skrátiť, avšak zároveň ste ľahšie odhaliteľní. Ak už dôjde ku konfrontácií, v žiadnom prípade nesmiete bežať s krikom oproti nepriateľovi. Dlho kričať nebudete a nasleduje nutný loading posledne uloženej pozície. Musíte sa ukrývať, musíte dbať na formáciu vlastného tímu: nie je totiž dôležité, kto zneškodní nepríjemného nepriateľa, ale či je vôbec zneškodnený a situácia bezpečná. Nepriatelia sú presní, zbytočne neukazujú na obdiv svoje telo a ak to spravíte vy, poľahky vám predvedú, aké je to dostať guľkou medzi lopatky (čo je však určite lákavejšie ako prípad opačný – lopatkou medzi...).

video //www.sme.sk/vp/6778/

Toto všetko poznáme a kto nie, nevie o čo prišiel a realistický simulátor tak nevidel ani z diaľky. Tento efekt má však aj svoje nepríjemné stránky. Neustále sa musíte sústrediť a tým pádom to nie je hra pre všetkých. Navyše k tomu pribudne sofistikovanejšia spolupráca jednotlivých členov tímu. Musíte sa navzájom kryť, musíte dodržiavať príkazy. Každý vie niečo iné a čo je výhodné, ak dostanete zásah, nie ste automaticky nehybnou mŕtvolou. Zranenie sa dá ošetriť, len k vám musí prísť člen družstva, odtiahnuť vás do bezpečia a tam sa pokúsi postaviť vás na nohy. Môžete to čakať od vašich parťákov, len nesmiete podnikať samovražedné útoky, pretože tam vám nepomôže nik a ak sa náhodou bude aj niekto snažiť, ostane ležať v kaluži krvi vedľa vás. Záchrannými akciami budete taktiež pomáhať aj vy menej opatrným kolegom.

Dobre, budete teda pôsobiť ako tím, no stále pôjde o vojenskú jednotku v cudzom prostredí, ktorá dostala za úlohu dostať sa na tie a tie súradnice. To, že pred vami stojí malá vieska, berte ako klad. Nejde len o zhluk domčekov, ale na uliciach sa premávajú civilisti, s ktorými je možné voľne komunikovať. Naklonením si ich na vlastnú stranu (napríklad menšou pomocou) získate hneď niekoľko výhod. Pomôžu vám s úlohou, prípadne poradia, ako sa dostať na inkriminované miesto potichu a nenápadne. Nebude to už mŕtve prostredie, kde ste len vy a nepriatelia, ale žijúca krajina, v ktorej žiaľ žijú svoje krušné životy aj bežní ľudia. Taktický simulátor získa potrebnú dávku ľudskosti a hráč sa bude cítiť určite omnoho prirodzenejšie. Nie vždy sa však oplatí bežať s otvorenou náručou k NPC postavám. Niektoré vás nemusia privítať chlebom a soľou, ale olovom a odisteným granátom. Zrejme už tušíte, čo si máte predstaviť pod pojmom dynamické rozhovory.

Všetko by to bolo na dve veci, keby nám po mape behali retardovaní idioti správajúci sa ako samovrahovia vďaka primitívne naskriptovaným situáciám (alebo inak napísané AI v niektorých herných blockbusteroch). Takto to jednoducho nepôjde a vývojári museli zahodiť všetky skripty na území (nezabudnite, máme tu obrovský otvorený svet, kde sa nič nenahráva a rozmiestnenie vojenských síl sa neustále mení vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu). Inteligencia bude zostavená z rozdielnych modelov chovania, pričom sa bude adaptovať na vzniknutú situáciu a vyhodnotením kladov a záporov buď vezme nohy na plecia alebo sa pokúsi zavolať posily alebo rovno zaútočí. Premýšľať budú aj civilisti, akcia u nich vyvolá logicky reakciu. Proste simulátor ako sa patrí, konkrétne príklady z praxe prídu až s hrateľnou verziou.

Mohli by sme vás zavaliť hŕbou čísel (40 druhov zbraní s odlišnými variantmi, takmer 140 vozidiel), technologickými pojmami (engine Virtual Reality podporujúci taktiež AI zvláda i DirectX 10 efekty) a mnohými vojenskými pojmami, no základ ste zrejme pochopili aj bez toho. Aj druhá Arma bude krutou hrou, ktorá sa s vami nebude babrať. Každý dopravný prostriedok – hm, od klasických automobilov cez vrtuľníky až po lode, takže dopravný prostriedok ako dopravný prostriedok – bude iný, bude sa inak ovládať, má detailne prepracovaný interiér vymodelovaný podľa predlohy. Zbrane na základe skutočných vlastností reagujú inak. Nemôžete len tak do rúk chytiť čokoľvek, stlačiť spúšť a čakať, kedy ten druhý padne. Buď to viete alebo to čoskoro zistíte.

Veľký dôraz už predošlých dielov bol kladený na multiplayer. Obsahovať ho bude aj Arma 2, v ktorej si dokonca môžete vytvoriť vlastných vojakov a velíte vlastnému tímu, ktorý síce podlieha celkovej umelej inteligencii, no poslúchajú vaše príkazy v boji proti súperovmu tímu. Toto už pripomína skôr stratégiu ako taktickú hru hranú z vlastného pohľadu. Určite neprídeme ani o editačné nástroje, veď nebyť oddanej komunite, v Bohemia Interactive Studio by to nikdy nedotiahli až tak ďaleko. Okrem tvorby samostatných máp a úloh sa zrejme dočkáme aj nástrojov na tvorbu vlastného príbehu. Vydaním hry tak samotný titul nezomrie, ale ho dostanú do rúk schopní hráči, ktorí pokračujú v zabávaní ostatných. Militantní fanúšikovia sa radi pochvália vlastným kúskom a hoci pôjde o nástroje komplexné a pomerne náročné na zvládnutie, sťahovať bude čo.

Arma 2 prichádza znovu potichu, no tentoraz si už dáme pozor na vojenské dobrodružstvo. Obávame sa len toho, že sa nepoučia tvorcovia a prvé verzie budú nehrateľné a zabugované. Dozvieme sa to už čoskoro. Predpokladaný termín vydania je stanovený na máj 2009.