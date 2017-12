Obnovený HTC Touch Cruise – nové možnosti pod starým menom

Názov HTC Touch Cruise ste už možno počuli. Pri výbere mena nebol výrobca príliš kreatívny, keďže novinka nesie identický názov ako jej minuloročný predchodca. Zmeny a inovácie však objavíte vo funkčnej výbave.

23. jan 2009 o 14:08 Marcel Pastír

HTC Footprints

Nový HTC Touch Cruise ’09 prichádza v menšom balení, je výrazne zameraný na navigačné účely a ponúkne jednu úplnú novinku - HTC Footprints. HTC Footprints je aplikácia, pomocou ktorej môžete k svojim snímkam pridávať poznámky alebo hlasové záznamy, zatiaľ čo sa k nim ukladá geografická pozícia. Tieto „pohľadnice“, ako ich HTC nazýva, sa automaticky pomenujú podľa oblasti, v ktorej boli vytvorené.

Navigácia do auta

HTC Touch Cruise bude dodávaný s držiakom do auta pre pohodlnú navigáciu. Po vložení do kolísky sa zariadenie automaticky prepne do navigačného módu, ktorý má byť zameraný na jednoduchosť používania. Jeden klik bude vraj stačiť, aby vás pohodlne doviedol krok po kroku do cieľa.

Kedy a za koľko?

Nový HTC Touch Cruise bude pracovať so známym dotykovým prostredím TouchFLO 3D. Plynulosť chodu bude mať na starosti 528 MHz procesor od firmy Qualcomm.

Na pulty predajní sa obnovený model Touch Cruise dostane v priebehu jari. Uvádzacia cena sa predpokladá na hranici 460 Eur.

HTC Touch Cruise ’09 v skratke