Paralyzovanému dievčatku pomohla v liečení hra Wii Fit

23. jan 2009 o 10:31 Ján Kordoš

Samozrejme najväčšiu zásluhu na tom majú doktori v New Yorku, kam bolo dievčatko prevezené z rodného Wexfordu (Írsko). Neskôr však v domácej liečbe používala Wii Fit na zosilnenie nôh a nadobudnutie rovnováhy. Čuduj sa svet, hra mladej slečne skutočne pomohla. Do pozornosti by si to mohli vziať ostatní lekári, pretože mladšie deti by virtuálne cvičenia určite brali radšej podobnou, zábavnou formou ako tradičným spôsobom.

Zdroj: Kotaku