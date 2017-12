Aby obed v kancelárii nevychladol

Nie, nepotrebujete ani mikrovlnku pre ohrev, dokonca sa zaobídete aj bez termosky. Na japonský trh zavítala novinka s názvom Lunchbox. Kapsu so svojim obedom pripojíte po príchode do práce k USB portu počítača a zvyšok zaistí výhrevné teleso.

23. jan 2009 o 10:30 Milan Gigel, (mg)

To bude udržiavať servírovaciu teplotu na hranici 60 °C bez ohľadu na to, koľko času ubehlo od vášho príchodu do práce.