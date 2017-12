MP3 prehrávač s pevnou batériou: buď kôš alebo šikovné ruky

Za jej výmenu zaplatíte polovicu ceny nového prehrávača, alebo vám dovozca oznámi, že ho môžete vyhodiť do koša. Jedinou záchranou sú šikovné ruky a odvaha. Ak si batériu nevymeníte sami, návšteva servisu sa zväčša nevyplatí.

23. jan 2009 o 7:58 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

„iPod Nano ani Classic po uplynutí záruky neservisujeme. To platí pre všetky vreckové prehrávače od Apple. Ak zlyhá akumulátor počas záruky, prehrávače vymeníme kus za kus. Po jej uplynutí však môžete prehrávač zahodiť, alebo si zohnať na eBay čo treba.“ – dozvedeli sme sa v servisnom stredisku CCC, ktoré podľa webu dovozcu zabezpečuje záručný aj pozáručný servis značky Apple. Takýto prístup rozhodne nie je ekologický. Sú vreckové prehrávače naozaj odkázané na to, aby končili v recyklačných linkách iba kvôli tomu, že zlyhá jediná súčiastka?

Tí, čo si zvolili značku Emgeton sa tiež nemusia do servisu ponáhľať. Výmena akumulátora je po uplynutí záručnej doby možná, s cenami od 45 do 70 eur je však nevýhodná. Keď sme sondovali možnosti v servisnom stredisku Central Mobil Servis, výmena nám z pohľadu návratnosti odporúčaná nebola. Meniť drahú batériu v starom prehrávači sa nevyplatí.

V prípade prehrávačov Sony je situácia podobná. Všetky prehrávače z radu Walkman používajú rovnaký akumulátor, za ktorý servisné stredisko účtuje takmer 43 eur. K tomu treba pripočítať prácu v hodnote 13 eur, takže výsledná suma končí na čiastke 55,93 eur.

V prípade Samsungu treba počítať s cenou batérie od 10 do 15 eur a podstatne drahšou prácou, ktorá sa môže vyšplhať až na sumu 30 eur. Za vysokou cenou práce stojí komplikovanosť prehrávačov. V prípade najjednoduchšieho prehrávača zaplatíte za kompletnú výmenu 20 eur. To sa ešte dá prehltnúť.

Ceny servisov sú prehnané

Ceny batérií nie sú až také vysoké, ako by sa po krátkom prieskume mohlo zdať. Oslovili sme viacerých dovozcov elektrotechniky a v prípade Líthium-Polymérových akumulátorov v špeciálnom, tenkom vyhotovení sme sa prepracovali k cenovej hladine od 9 do 15 eur. Háčik je však v tom, že si akumulátor musíte vymeniť sami.

Čo to obnáša? Rozobratie prehrávača, odspájkovanie pôvodného akumulátora a naspájkovanie nového. Keďže sú pripojené dvojicou káblikov, nie je to až taký problém ani pre začiatočníkov. Horšie je to však so samotným rozoberaním a skladaním. Kým pri lacnom Canyone stačí demontovať dve skrutky a prehrávač sa rozoberie na vrstvy ako skladačka, pri značkových prehrávačoch sa nezaobídete bez zručnosti, či špeciálneho náradia. Niekedy je väčším problémom prehrávač zložiť, ako rozobrať. Úlohu hrá každá desatina milimetra.

Ako sa nepopáliť?

Ak si kupujete nový prehrávač, hľadajte model, na ktorý je poskytovaná čo najdlhšia záručná lehota. Zbavíte sa tak na istý čas starostí.

Preverte si, na koľko vás vyjde výmena. Aj keď sa snažíte odhaliť situáciu o dva roky, môžete si byť istí, že práca v servise nezlacnie.

Rozhliadnite sa v ponuke prehrávačov, či nenájdete taký, čo je napájaný vymeniteľnými akumulátormi formátov AA či AAA. Ak hľadáte jednoduchý prehrávač pre športy a všedný deň, pravdepodobne uspejete.

Ak výrobca ponúka iba štandardné dva roky, skúste sa prehrávača zbaviť cez inzerát po roku používania, kým je jeho akumulátor v relatívnom poriadku.