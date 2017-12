Sony vs. Microsoft vs. Nintendo – už sa bijú

22. jan 2009 o 17:55 Ján Kordoš

Nič to však nemení na reakciách ostatných veľkých zvierat herného priemyslu. Nintendo sa nedalo a jednoducho sa ich konzola výborne predáva a Sony nemá šancu dobehnúť ich ani za viac ako desať rokov. Navyše je Nintendo zodpovedné za 99% rastu herného priemyslu – aspoň to tvrdí ich interná analýza, avšak priznajme si to, nie všetky PR správy sľubujúce zlato ho aj prinášajú (alebo interne: Glendová for president).

Microsoft zastúpený Aaronom Greenbergom zas prehlásil, že Sony s Playstationom 3 vyhráva maximálne tak v technologickej vyspelosti celej konzoly. Tá však nie je tým dôležitým pre samotných hráčov: ide o hry a ponúkané služby, ktoré má Xbox 360 od Microsoftu omnoho lepšie ako Playstation 3. Hier je viac, kvalitnejších hier je viac a služba Xbox Live zatiaľ pohodlne valcuje konkurenčné Playstation Network, hoc sa tu sily pomaličky začínajú vyrovnávať. Microsoft navyše predal len v Spojených Štátoch Amerických o sedem miliónov konzol viac ako Sony, čo by podľa neho Sony nedobehlo ani v prípade, keby sa Xbox 360 prestal okamžite predávať.

Na Nintendo Wii síce X360 čo sa týka predajnosti určite nemá, no pred PS3 má pomerne veľký náskok. Navyše sa z Microsoftu začali objavovať hlasy o tom, že životný cyklus Xboxu 360 bude napokon dlhší ako sa predpokladalo. Dôvodom je prebiehajúca finančná kríza a tým pádom aj šetrenie vo všetkých oblastiach. Kúpna sila by nebola po uvedení novej konzoly na trh v priebehu približne dvoch rokov až tak vysoká, aby sa tento krok oplatilo robiť. Zatiaľ sa teda môžeme tešiť na súboj Wii – X360 – PS3, pričom, hoci to možno zodpovední nevedia, má každá z konzol tak trochu iné zameranie.

Wii sa jednoznačne sústredí na konzumný mainstream, X360 zas ponúka pomerne hardcore portfólio titulov (nezabudnite na XBLA) a PS3 je technologická novinka. Ktorá z konzol je najlepšia, vám určite neprezradíme, ale je príjemné vidieť, že sa jednotliví zástupcovia o svojich zákazníkov bijú.

