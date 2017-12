Star Wars: The Old Republic - známe univerzum vracia úder

22. jan 2009 o 15:50 Ján Kordoš

Niektoré hry sú jednoducho odsúdené na úspech. Majú všetky predpoklady zaujať ako skúsených hráčov, tak aj tých občasných. Ingrediencie, z ktorých je zložený projekt Star Wars: The Old Republic, sú chutné ako samé o sebe, tak aj spoločne premiešané v obrovskom kotlisku.

Ono to už raz jednoducho muselo prísť. Úspech fenomenálneho World of Warcraft – a tým pádom aj snaha všetkých ostatných MMORPG titulov o zosadenie, prípadne aspoň čiastočné priblíženie sa tomuto kráľovi online bláznenia - núti každého získať si početné publikum platiace mesiac čo mesiac. Nedarí sa to nikomu, nádeje sme pritom vkladali do každého nového projektu, ktorý už WoW-ku proste mal ukázať minimálne prostredník. Pohorel Age of Conan, ktorému stále klesá počet serverov. O Warhammer Online síce počuť, no ani zďaleka zatiaľ nestúpa počet predplatiteľov tak rýchlo, ako sa pôvodne predpokladalo. No a potom tu máme samozrejme chystané online svety podľa známych predlôh ako Stargate Worlds a Star Trek Online. Chýba vám tu niečo? Niečo skutočne fenomenálne? Projekt so slávnym menom a skúsenými tvorcami v pozadí? Áno, Hviezdne vojny na druhýkrát skúsia dokázať, že Sila nás sprevádza všade.



Prvý pokus v podobe Star Wars: Galaxies totiž nevyšiel tak ako mal. Gigantický projekt považovaný za jednu z najdrahších hier patrí medzi minoritných hráčov na poli MMORPG. Idei o masovosti sa začali rozplývať aj napriek neustálym úpravám a opravám. Hra žije aj dnes, po takmer 6 ročnom pôsobí sa jej však venuje približne 20-25 tisíc aktívnych hráčov, čo je oproti miliónom WoW-ka a ďalších skutočne len zlomok hernej obce. Star Wars je však dostatočne veľký fenomén na to, aby mal aj vlastný virtuálny svet. Nie vždy to klapne – ono potvrdiť sa to dá napríklad na fiasku s názvom Matrix Online.

Ale povedzme, že základ v podobe zaujímavého svetu máme automaticky splnený. Treba však aj kvalitných tvorcov, ktorí nielenže nacápu vedľa seba textúry pozadí známe z filmov, ale sa aj trochu budú snažiť zaujať. Za zvuku fanfár vstupujú na scénu vývojári z Bioware, skúsený to vývojársky tím stojaci za nejedným RPG hitom. Nebudeme tu nostalgicky spomínať na Baldur´s Gate, Neverwinter Nights, Knights of the Old Republic, Mass Effect a... a radšej dosť. Jednoducho sú to experti na RPG a nič iné ako hit od nich neradno očakávať. Takže otázka, či to skutočne nemusí vyjsť podľa predstáv a ľudovo sa to celé pohnojí, nie je na mieste. Otázkou je, či pôjde o vysnívaný projekt všetkých z nás alebo len najlepšie MMORPG, ktoré vyrazí WoW-ku zuby a spokojne si z nich spraví náhrdelník.

Konkrétnych faktov zatiaľ nie je mnoho, no už teraz vieme, že sa hra bude odohrávať viac než 3000 rokov pred filmovou „dvoj-trilógiou“ a približne 300 – 350 rokov po hernom Knights of the Old Republic 2. Obdobie Starej Republiky je dostatočne príťažlivé už len vďaka vojny medzi rytiermi Jedi a lordmi z klanu Sithov. Síce sa podarilo uzavrieť prímerie, výsledkom je veľmi labilná hranica medzi pokojným životom a ďalším krvilačným konfliktom. Po zmierení získali väčšinu moci Sithovia, ovládajú dôležité planéty a dokonca sa potajomky snažia získavať, športovým žargónom napísané, nových juniorov ako prísľub do budúcnosti. Hráč, ktorý sa dostane do hry, teda nevtrháva do otvoreného konfliktu, ale stojí pri jeho zrode.

Veľmi veľký dôraz v Bioware kladú na príbeh a úlohy. Príbeh bude zaujímavý, čo znie reálne, pokým sa pozriete na portfólio hier, ktoré má Bioware na svedomí. Lenže v MMORPG bola zápletka vždy len akýmsi obalom, nie veľmi vábnym, avšak nutným, aby človek vedel, prečo má ísť na lov stovky zmutovaných mravcov. Tu to bude inak a typicky otrepané úlohy ako tá spomenutá vyššie, budú nahradené zaujímavejšími, viac prepojenými so samotným príbehom. Nemá to pôsobiť umelo, hráč má vždy vedieť, že honba za splnením prinesie reálne riešenie momentálnej situácie. Ako to chce Bioware dosiahnuť, zatiaľ mlčí, no fungovať to proste musí a bude. Prvoradým je teda zápletka, ktorá sa bude postupne odvíjať a hráč ňou môže postupovať v spoločností ostatných.

Môže, ale nemusí. Star Wars: The Old Republic totiž nebude výhradne MMO projektom, ktorý si osamote nespustíte. Nie, príbeh si budete môcť prejsť aj sami, bez pomoci kamarátov. V Bioware chcú pripraviť obrovský (obrovský s veľkým O aj Ý) svet, dokonca dosahujúci takých rozmerov, akými sa ani ostatné projekty Bioware nemohli popýšiť. A verte, že drobci to zrovna neboli. Navštívime množstvo planét (Coruscant, Alderaan, Korriban, Tython a mnoho ďalších), no vesmírne lety potvrdené neboli a je to dosť pravdepodobné, že v základnej hre prítomné ani nebudú a podobne ako v Star Wars: Galaxies sa objavia až v prípadnom datadisku.

Máme za sebou príbeh a úlohy, no rozdielnosť oproti iným MMORPG nekončí. Do tretice všetko dobré a v prípade voľby ďalšieho postupu je to vec, ktorú budeme milovať. Samozrejme, na začiatku si zvolíme, či budeme hrať za „dobrých“ Jediov alebo uprednostníme Sithov a Impérium, no vyhranená dobrá a zlá strana tu neexistuje. Tie najdôležitejšie voľby totiž budete voliť v priebehu hrania, pričom nič nemôžete vziať späť. Nie je Jedi ako Jedi. Ak sa napríklad rozhodnete niekomu odmietnuť pomoc, prípadne pomôžete len ak z toho niečo budete mať, nenápadne tvarujete charakter vašej postavy a je úplne jedno, na ktorej strane vlastne stojíte. Nie, to v klasickom MMORPG len tak nedostanete a splynutie single a multiplayeru do jedného celku v takomto projekte jednoducho príťažlivo vyzerá a Hviezdne vojny môžete hoc aj nenávidieť.

A potom nám tu ostala klasika: aby sa to nepodobalo na ostatné sci-fi projekty, dostane The Old Republic výrazne komixový nádych, čím sa nielenže odlíši od konkurencie, ale z hry sa nestane titul len pre majetnejších (Age of Conan) so silnou zostavou. Hudobné motívy zrejme budeme veľmi dobre poznať. Chýbať nebude ani využívanie sily, pričom už teraz sa vie, že úplne dominovať v každom prípade nebude. Dostaneme síce schopnosť manipulácie s predmetmi, prostredie však ničiť nebudeme môcť, natoľko kvalitný fyzikálny engine nie je. Treba dodať, že v MMO hre by to zrejme bolo aj trochu zbytočné.

Okrem súbojov s počítačovými protivníkmi sa dostane aj na klasické PvP boje a veríme v masové RvR bitky. Súbojový systém by mal byť jedným z jednoduchších a jeho zvládnutie rozhodne nebude patriť medzi tak náročné ako v Age of Conan, kde záležalo napríklad aj na postavení hrdinu, jeho otočení, postrehu, atď. Jednoducho dúfame, že sa práve Bioware podarí spojiť klady singleplayerových a multiplayerových RPG. Našliapnuté majú viac než dobre. Výsledok zrejme v tento rok neuvidíme, predsa len ide o megalomanský projekt, ale je veľmi pravdepodobné, že v roku 2010 bude patriť hra Star Wars: The Old Republic k tým najočakávanejším titulom.