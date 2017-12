Jarné plány Ubisoftu

22. jan 2009 o 12:20 Ján Kordoš

Tie nás však príliš (dúfajme) nezaujímajú, veď Ubisoft má v zálohe hneď niekoľko veľkých mien, ktoré si zaslúžia bližšie predstavenie. Len nedávno bolo oznámené pokračovanie podareného westernu Call of Juarez, ktoré ponesie podtitul Bound in Blood a ako už vieme, odohrávať sa bude v Mexiku po občianskej vojne. V úlohe dvoch bratov snažiacich sa pomstiť za násilné činy. Hra by sa mala objaviť o niekoľko mesiacov, približne v lete. Tom Clancy´s EndWar síce na konzolách svoju premiéru už malo a zaujalo nás minimálne originálnym ovládaním a práve preto sme zvedaví ako dopadne PC verzia, ktorá bola práve ohlásená. Na konverziu si zrejme počkáme len zopár mesiacov.

I Am Alive – tento projekt obostretý tajomstvom, pretože ho UbiSoft nikde nepropaguje, nesnaží sa nalákať potenciálnych kupcov a to sa objaví už v marci pre PC, Xbox 360 a PS3. Zlomok informácií sme vám priniesli v predstavení hry, ktoré bolo následne doplnené aspoň menšími čriepkami a spresneniami, no stále o hre takmer nič nevieme. Vyzerá však lákavo, len sa nenechajte zmiasť vzhľadom pripomínajúcim Fallout – od toho je I Am Alive na míle vzdialená hra.

Hier, v ktorých je hlavným hrdinom neohrozený ninja príliš mnoho nie je a po premiére na Xbox 360 sa pomerne kvalitný titul predstaví aj na Nintende Wii. Tenchu: Shadow Assassins sa objaví už v marci. A na záver tu máme spomínané Tom Clancy´s HAWX, akčnejší letecký simulátor, ktorého videoukážky sme vám dnes už priniesli. Vyzerá to lákavo a moderné stíhačky si vyskúšame taktiež v marci.

Zdroj: PR