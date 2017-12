Obedná pauza: rast

Každá partia hry Grow Tower sa skladá z piatich ťahov. V nich musíte v správnom poradí umiestniť na plochu predmety. Všetky majú niekoľko stupňov vývoja, zdokonaľujte sa.

22. jan 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Každá partia logickej hry Grow Tower sa skladá iba z piatich (no dobre, v ideálnom prípade zo šiestich) ťahov. V nich musíte v správnom poradí umiestniť na plochu päť (no dobre, v ideálnom prípade šesť) predmetov. Všetky majú niekoľko stupňov vývoja, aby každý dosiahol svoje maximum, musia spolu bezchybne spolupracovať. Vašou úlohou je odsledovať, ako sa ktorý predmet správa, a podľa toho sa rozhodnúť, kedy ho zaradiť do hry.

Ovládanie:

Myš - volíte správne poradie predmetov z pravého panelu.



