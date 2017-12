Grafobal od mája s novou technológiou digitálnej tlače za 1 milión DEM

30. apr 2001 o 17:30 TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Grafobal, a. s., Skalica začína od mája tohto roka naplno využívať novú digitálnu technológiu CTP (Computer to plate) na prenos dát na tlačové termoplatne, ktorú vyvinula kanadsko-izraelská korporácia CreoScitex. Celkové investície, spojené so zavedením novej technológie, vrátane nákupu zariadenia a zaškolenia pracovníkov presiahli 1 milión DEM. Grafobal by mal po troch mesiacoch od spustenia touto technológiou pripravovať 60 % produkcie, pričom do troch rokov by mal po kúpe ďalšieho zariadenia CTP prejsť úplne na technológiu digitálnej tlače.

Technológia, ktorá umožňuje spracovanie tlačovej formy 1 130 x 900 milimetrov s presnosťou do piatich tisícin milimetra, eliminuje nedostatky klasickej výroby tlačovej formy. Zariadenia CTP sa využívajú v Európe zatiaľ iba v Anglicku, Francúzsku a Nemecku. TASR o tom informoval generálny riaditeľ podniku Marián Kožíšek.

Grafobal zrealizoval v minulom roku celkové výnosy 1,92 miliardy Sk. Tržby za vlastné výrobky a služby dosiahli po medziročnom náraste o 300 miliónov Sk sumu 1,64 miliardy Sk a zisk po zdanení vyčíslili na 126,05 milióna Sk.

(1 DEM = 22,257 SKK)