Playstation 3 bude jednotkou na trhu

21. jan 2009 o 17:14 Ján Kordoš

Tohto „veku“ sa podľa neho X360 s veľkou pravdepodobnosťou nedožije, hlavne ak predchodca nedosiahol ani polovicu predpokladanej „životnosti“ Playstationu 3. Čo sa týka najpredávanejšieho Nintenda Wii, s ním sa Playstation 3 jednoducho porovnávať nedá, pretože ďalší japonský gigant sa sústredí na úplne inú koncovú skupinu hráčov. Neznamená to však, že na konci predaja PS3 nebude mať na svojom konzola od Sony i tak viac predaných kusov ako momentálny fenomén v podobe Wii.

Desaťročný cyklus sa zrejme Sony podarí naplniť, pretože ani dnes nedokážu tvorcovia hier dostať úplné maximum z konzoly a nie ju ešte vyťažiť efektívne. Pohľadná čierna krabica naplnená modernou technológiou (najčastejšie sa skloňuje Blu-ray mechanika) má veľký potenciál a Hirai odmieta akékoľvek problémy ohľadom náročnejšieho programovania pre túto platformu. Podľa jeho slov vývojári len zatiaľ ešte nevedia ako správne by mali vytvárať svoje tituly vo vývojárskom prostredí. Keby to vedeli, hneď by z nej vyťažili maximum. Veríme, že práve toto im nebude trvať spomínaných desať rokov.

