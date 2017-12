Ľudia sa začínajú presúvať do virtuálnych svetov

21. jan 2009 o 16:55 Ján Kordoš

V Second Life – virtuálnom svete – sa schádzajú bežní ľudia a žijú virtuálne životy odlišné od svojich reálnych, pričom nejde o žiadne fantasy univerzá, ale pomerne neobyčajnú sociálnu sieť. Tvorcovia Linden Lab priniesli informáciu o tom, že v Second Life strávili „hráči“ za rok 2008 celkovo 400 miliónov hodín, čo predstavuje nárast o 61% oproti predošlému roku. Vysoké percento odžitých hodín potvrdilo stúpajúcu obľúbenosť tohto projektu, pričom strmý nárast zaznamenalo Second Life aj v oblasti vlastnených pozemkov, ktoré stúpli o 82% a zároveň narástol aj objem transakcií o 54%.

Vo virtuálnom svete Second Life totiž platí špeciálna mena, ktorú si môžete zaobstarať za skutočné peniaze a zároveň vo virtuálnom svete aj zarábať a následne premieňať zarobenú menu na skutočnú. Utopistické predstavy o ľuďoch žijúcich vo virtuálnych svetoch sú síce ešte nesmierne vzdialené, Second Life však ukazuje, že zarobiť sa dá aj životom vo svetoch zložených z jednotiek a núl.

Zdroj: Joystiq