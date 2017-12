Lara Croft má konkurenciu

21. jan 2009 o 16:40 Ján Kordoš

Vývojári z Naughty Dog, ktorí nás príjemne prekvapili „Larou Croft v nohaviciach“ v skvelom Uncharted: Drake´s Fortune momentálne pracujú na pokračovaní Among Thieves, ktoré je pomerne očakávané. V jednom z rozhovorov pre CVG dokonca Bruce Straley prehlásil, že podľa neho je hlavný hrdina Nathan Drake už slávnejší než Lara Croft. Zdá sa, že sebavedomie vývojárom nechýba, no z vlastnej skúsenosti môžeme potvrdiť, že Drake je jednoducho viac filmovejším charakterom ako pomerne chladná Lara a tým pádom aj obľúbenejším. Samozrejme, nie je to žena bohato obdarená prírodou, avšak dobrodružný charakter ako vyšitý rozhodne. Kto je pre vás lepšou hernou postavou? Drake alebo Lara či staviate na klasiku, čiže Indyho?

