Lokalizácia mobilného telefónu pomohla vypátrať 18 nezvestných osôb

21. jan 2009 o 18:45 TASR

Bratislava 21. januára (TASR) - Od 15. decembra roku 2008, kedy vstúpila do platnosti novela zákona o Policajnom zbore (PZ), do 15. januára 2009 sa policajtom vďaka možnosti lokalizovať mobilný telefón podarilo vypátrať 18 nezvestných osôb. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval prezident PZ Ján Packa.

"Po vyše mesiaci môžem veľmi rád konštatovať, že toto ustanovenie je veľmi užitočné pri pátraní po nezvestných osobách a ukradnutých motorových vozidlách, v ktorých sa nachádzajú mobilné telefóny," reagoval prvý viceprezident PZ Michal Kopčik na diskusiu, ktorá schváleniu novely predchádzala. Médiá aj opozícia totiž vyslovovali obavy, či nebude možnosť lokalizácie zneužívaná.

"Je to presne definované, je to na žiadosť pri nezvestných osobách a ukradnutých vozidlách. Je to centralizované a pod kontrolou," vysvetlil Packa. Dodal, že lokalizácia telefónu podstatne urýchľuje pátranie, čo môže v niektorých prípadoch prispieť k záchrane ľudského života. Navyše, šetrí státisíce eur daňových poplatníkov, ktoré by sa inak museli vynaložiť na nákladné pátracie akcie.

Podľa Packu dokáže mobilný operátor poskytnúť polícii údaje do pol hodiny od požiadania. Netýkajú sa len aktuálnej polohy mobilného telefónu, ale identifikujú aj lokality, v ktorých sa mobil nachádzal v minulosti. Historické údaje, ktoré PZ môže od mobilného operátora získať, začínajú momentom, kedy bola polícii nahlásená nezvestnosť a končia časom lokalizácie. Na novinársku otázku, aká je presnosť lokalizácie, Kopčik uviedol, že to závisí od polohy telefónu. V nezastavanom teréne môže byť 50, ale aj 200 metrov, v hustej aglomerácii presnosť klesá.

Od 15. decembra 2008 do 15. januára 2009 bola polícii nahlásená nezvestnosť v 40 prípadoch, lokalizačné údaje žiadal PZ aj v troch prípadoch pátrania po ukradnutých vozidlách. V 20 prípadoch vrátane troch prípadov pátrania po motorových vozidlách lokalizácia nebola úspešná, v piatich prípadoch nebola vykonaná, keďže sa nezvestné osoby vrátili domov ešte pred jej realizáciou. V 18 prípadoch viedla k vypátraniu osôb.