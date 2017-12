V Electronic Arts by sa mohli učiť od tvorcov malých projektov

21. jan 2009 o 16:25 Ján Kordoš

V rozhovore pre Eurogamer začal Peter Moore (je zodpovedný za športovú sekciu EA Sports) diskutovať o budúcnosti spoločnosti a podotkol, že celé EA by si malo vziať príklad z World of Goo. Táto nenáročná logická hra sa dokonca prepracovala do rebríčku Top 50 hier minulého roku a hoci je Moore zameraný skôr na športy, niekedy si potrebuje oddýchnuť a práve World of Goo ho nadchlo. Moore vyzdvihoval vynikajúci fyzikálny engine, elegantné ovládanie, zaujímavú skúsenosť, kreativitu – jednoducho hrateľnosť. Tento pomerne malý projekt vznikol pod taktovkou jedného človeka, ktorý si získal srdcia mnohých hráčov – avšak ani tento nezávislý projekt sa nevyhol veľkej miere pirátstva, ktorá sa šplhala až na 90% úroveň. Možno za to môže premrštená cena na Steame, kde sa hra predáva za 19,99 €, čo je pri všetkej úcte k chytľavosti konceptu stavania objektov pomocou špeciálnych guličiek trochu viac, než by možno bolo vhodné pýtať.

Zdroj: Shacknews