Wheelman s Vin Dieselom bude meškať

21. jan 2009 o 10:13 Ján Kordoš

Hra vznikajúca na základe filmovej licencie, v ktorej si hlavnú úlohu zahrá Vin Diesel. Tomu sa už dlhšiu dobu nepodarilo hrať v niektorom z trhákov, preto je otázna kvalita tohto snímku – ako filmu, tak žiaľ i hry. Ale nebuďme pesimisti, možno nás akčný titul zameraný na jazdenie vo vozidle chytí ako svojho času Driver. Je len škoda, že prequel (príbeh sa bude odohrávať pred filmovou zápletkou) k hollywoodskemu snímku bude meškať a neobjaví sa v pôvodnom termíne (16.február), ale s mesačným oneskorením sa vydanie presunulo na 20.marca.

Držíme palce, nech sa to podarí a The Wheelman sa minimálne dobre predáva. Atari sa podobný husársky kúsok podaril, keď prerazili s Alone in the Dark a zachránili si tak kožu.

Zdroj: PR