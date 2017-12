Hra: Nový princ z Perzie

Slávny Prince of Persia je na scéne počítačovej zábavy už viac ako dvadsať rokov. Autori nás však nemučia chrlením nových a nových pokračovaní, ale vytvárajú vždy akúsi novú dávku s odlišným prístupom k veci.

21. jan 2009 o 0:01 Michal Gardian

Princovi sa tentoraz do dobrodružných ciest zamieša krásna Elika. Tá uniká pred krutosťou vlastného otca a spolu s Princom budú musieť očistiť Perzskú ríšu od rozrastajúceho sa zla. Nič originálne, ale vďaka brilantným dialógom a dôrazu na osobnosť hrdinov veľmi „jedlé“. Novinkou je možnosť vybrať si, v akom poradí budete prechádzať úrovňami. Tým sa ale nejaké špeciality končia a hra smeruje do vôd jednoduchšej zábavy.

Zmizli ťažké súboje a nahradila ich efektnosť. Nikdy nebojujete s viac ako jedným nepriateľom naraz, ale o to spektakulárnejšie boje vyzerajú. Aspoň v úvodných fázach hry, pretože skôr či neskôr sa do nich vkradne stereotyp. Nepomôže viac možností útoku ani spolupráca s Elikou. Skúsenejších nahnevá aj podstatne nižšia obtiažnosť. To isté platí aj pre akrobatické prvky – typické pre značku Prince of Persia. Už nemusíte byť milimetrovo presný. Ale aspoň odpadá frustrácia a viac si užívate pohľadu na princove ladné pohyby. Sem-tam narazíte na logické problémy, no ani tie nespôsobia významné zádrhy.

Veľmi sa vydarila vizuálna stránka hry. A to nie snahou o maximálne priblíženie realite. Práve naopak. Používa síce modernú 3D technológiu, ale zároveň pôsobí ako ručne kreslená. Grafika tak pôsobí rozprávkovo a niektoré prostredia majú až snovo-magickú atmosféru.

Tradičný dôraz bol kladený aj na špičkovú animáciu. Sympaticky nízke sú nároky na výkon počítača. Umelecký dojem pozitívne uzatvára zvukovo-hudobná kulisa bez badateľných chýb.

Znovuzrodený Princ of Persia sa až nebezpečne blíži kategórii hier pre nenáročné publikum. Body stratené za nízku náročnosť však doháňa atmosférou Tisíc a jednej noci a dobrou prácou s vykreslením charakterov hrdinov. Poskytne tak mnoho hodín veľmi pohodovej hrateľnosti, na ktorú sa hlavne veľmi dobre pozerá.

Odporúčaná konfigurácia: Procesor 2,5 GHz, 1 GB RAM, 256 MB grafická karta

