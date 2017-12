flOwer - relaxačná hra hodná obdivu

Donedávna bola rodiskom nezávislých a originálnych titulov od neznámych autorov výhradne PC platforma, avšak postupom času a pomerne prístupného systému Playstation 3 s gyroskopickým ovládačom sa objavujú nenápadné, malé projekty pre túto platformu.

20. jan 2009 o 12:00 Ján Kordoš

Nie sú to videohry v pravom slova zmysle – teda žiadne veľké projekty s reklamnou kampaňou, dych berúcimi efektmi, prítomnosťou hollywoodskych hviezd a podobne. Pred sebou máme jeden z relaxačných titulov, v ktorom vôbec nejde o to, koľko ste dosiahli bodov, koľko úrovní ste splnili a kopec podobných nezmyslov. Základ je pevne daný: sadnúť, vypnúť od každodenných starostí a nechať sa unášať pokojným vánkom do krajiny fantázie.

Vývojársky tím That Game Company nám už priniesol jeden „pohodový“ projekt s názvom flOw a boli sme náležite očarení jednoduchým, ba priam až stupídnym princípom, ktorý však ako bol jednoduchý, tak i príťažlivý. flOwer nie je žiadne pokračovanie, hoci myšlienka je takmer totožná. Ako už samotný názov tohto projektu napovedá, hlavnú úlohu v ňom budú zohrávať kvety, respektíve ich lupene. Pomocou nakláňania gamepadu Sixaxis meníte smer pohybu lupeňov, hociktorým tlačidlom simulujete fúkanie vetru a zbierate lupene ostatných kvetov na vopred vymodelovaných exteriéroch.



Primitívne? Možno na prvý pohľad, no krása flOwer tkvie v nevysvetliteľnej príťažlivosti. Mali sme možnosť vyskúšať si v pohodlí domova tri úrovne, ktoré síce nezabrali viac než niekoľko desiatok minút, avšak o to bol zážitok intenzívnejší. Príbeh hry je prezentovaný výhradne zábermi na metropolu, ktorá je postihnutá už tradičnou absenciou ľudskosti a farieb. Šedé veľkomesto bez veselých a teplých farieb pripomína obrovské väzenie. V tom momente sa na parapete objaví črepník s prvým kvetom, ktorý ešte nestihol rozkvitnúť do svojej farebnej krásy. A práve v tom momente pristupujete na scénu vy.

Ako už bolo prezentované, princíp je jednoduchý. Predstavte si napríklad obrovskú lúku s kopcami (prvá úroveň), v ktorej musíte aktivovať niekoľko kvetov. Po prejdení lupeňmi v ich tesnej blízkosti rozkvitnú a okolie sa zmení zo šedého na zelené. Farby začnú akoby mávnutím čarovného prútika ožívať. Takýmto spôsobom „vyčistíte“ danú plochu a môžete sa presunúť ďalej, až sa postupným „odomykaním“ nových priestorov lúky putujete do záverečného finále a... a to je vlastne všetko. Po rozkvitnutej lúke ste prenesení znovu do svojho šedého bytu, ktorý však už skrášľuje prvý kvet - a zároveň kvietok nový, ešte malý, prezentujúci ďalšiu úroveň. Nasledovalo mierne skalnaté územie s väčším výškovým prevýšením a napokon aj mix s veternými vrtuľami na výrobu elektrickej energie. Do šedivého bytu postupne začali pribúdať farby.

Ovládate vlastne vietor, pričom osvojenie tohto systému vám nezaberie dlhšie ako minútu. Otáčať prúdom lupeňov (po každom z rozkvitnutého kvetu vám ostane jeden lupeň, takže na konci úrovne už máte za sebou poriadneho hada) nie je nič náročné, len musíte prísť na správny spôsob manipulácie. Medzi klady musíme rátať fakt, že ovládanie zložité rozhodne nie je: okrem udávania smeru využívate už len samotné dutie vetru. A to je nadefinované na ktorékoľvek tlačidlo, pričom nám sa osvedčilo používanie jedného z bočných tlačidiel (L2 alebo R2) vďaka odstupňovanej sile fúkania.

flOwer si vás získa ako svojim spracovaním, tak očarením. Sadnete si, prestanete vnímať a už sa len radujete z jednoduchej myšlienky. Možno zachraňujete svet pred sivými farbami. Možno dávate životu zmysel a radosť. Je to úplne jedno, pretože vás to pohltí, nech myslíte na čokoľvek. Či chcete alebo nie, pri hraní sa budete cítiť úplne zbavení bežných problémov a relax si náležite vychutnáte.

O to lepšie je vedieť, že flOwer je nielen grafická, ale aj hudobná nádhera. Po prejdení cez kvet sa do vynikajúcej (a ako inak, orchestrálnej a absolútne uvoľňujúcej) hudby ozve tón. Preletíte cez niekoľko kvetov v rýchlom slede, zvuk všetkých tónov začne postupne burácať. Je to skvelý nápad a to, že bol použitý už niekoľkokrát, mu neuberá na príťažlivosti. Oslnenie z grafického hľadiska nemá chybu: žiadne sekanie či pokles frameratu pri prelete lúkou, pri rýchlom stúpaní a strmhlavom klesaní so stovkami lupeňov. Prechádzanie lúkou nie je len umelým prechodom nad realistickými textúrami. Každé priestranstvo je totiž vymodelované z jednotlivých stebiel trávy. Vietor ich všetky nakláňa, pri vašom prelete sa pred vami zelený svet postupne otvára. A samozrejme – vyzerá to fantasticky, príjemne relaxačne.

flOwer nie je klasická hra. Nestrieľa sa tam, nezabíja, neriešite logické hádanky. Máme pred sebou pomerne jednoduchú hru, ktorej dokončenie vám istotne nezaberie mnoho času. Skôr si pri nej dokonale oddýchnete. Možno vám to nebude vôbec vyhovovať a podobný relax radšej odbijete prehlásením, že je lepšie vybehnúť niekam von, no skúste to dnes. Skúste dnes nájsť rozkvitnutú lúku. Skúste sa nechať unášať pocitom dokonalého ohromenia z farebnej mozaiky stoviek kvetov. Nie je to gýč, len príjemný relax. A flOwer bude zrejme jeden z najlepších.