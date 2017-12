Piráti sú len nespokojní zákazníci

20. jan 2009 o 10:34 Ján Kordoš

Veľmi zaujímavý názor na herných pirátov vyslovil Jason Holtman v priebehu konferencie Game Business Law. Na pirátov sa vyhovárajú mnohé vydavateľské spoločnosti i tvorcovia hier, s čím sa z časti samozrejme nedá nesúhlasiť. Na druhú stranu však treba podotknúť, že si v niektorých prípadoch môžu za to aj sami. Odlišnou cestou sa rozhodli postupovať napríklad tvorcovia zo Stardocku, ktorí vydávajú svoje tituly výhradne bez protipirátskych ochrán a na trhu sa im darí aj s tak minoritnými žánrami, akými vesmírne ťahové stratégie momentálne sú.

Vráťme sa však k Jasonovi Holtmanovi, ktorý povedal, že piráti sú pre nich (Valve) vlastne nespokojní zákazníci, ktorí si zabezpečujú nelegálne kópie z dôvodu nespokojnosti a absencie iného riešenia. Na tomto tvrdení je mnoho pravdy, avšak pri všetkej úcte to nemôžeme aplikovať na všetkých bez rozdielu. Napríklad typická slovenská nátura sa istotne nezaprie ani v diskusii – česť výnimkám.

Holtman uviedol príklad ako hráčom vyjsť v ústrety na konkrétnej situácii v Rusku. Tamojší hráči mali nedostatok nových titulov. Herné periodiká velebili mnohé zaujímavé hry, no po príchode do obchodov boli hráči uzemnení informáciou, že ten a ten hit sa do Ruska dostane najskôr o pol roka. V tomto prípade neostávalo ruským hráčom nič iné ako si zaobstarať nelegálnu kópiu. Valve sa preto rozhodlo vydávať všetky svoje hry v Rusku v rovnakom termíne ako všade v Európe, navyše s ruskou lokalizáciou. Celkové predaje stúpli Valve o niekoľko desiatok percent v tomto regióne.

Netreba dodávať, že ruský trh predstavuje pre herné spoločnosti doposiaľ neprebádané územie, no napríklad Valve potvrdzuje ohromnú perspektívnosť a upozorňuje, aby sa vydavatelia neorientovali len na západné trhy, pretože ignorovanie tých východných im mieru pirátstva nezníži. Piráti sú v niektorých prípadoch skutočne len nespokojní zákazníci.

Zdroj:Kotaku