Ceny LCD panelov vraj dosiahli dno

Tvrdí to spoločnosť LG Electronics, ktorá oznámila svojim akcionárom, že trh s LCD panelmi sa oživuje a ceny budú pomaly rásť nahor. Prejaviť sa to má aj na cene výsledných produktov, hlavne televízorov.

20. jan 2009 o 8:50 Milan Gigel, (mg)

Zmeny sa neudejú zo dňa na deň. V platnosti je viacero veľkých kontraktov, ktoré budú ešte niekoľko mesiacov držať cenovú úroveň na súčasnej hladine. Po ich vypršaní vraj nič nebude brániť tomu, aby ceny stúpli.

To má byť dostatočný stimul na to, aby LG začalo investovať do výrobných kapacít nových technológií. Firma sa chce zamerať na LTPS LCD displeje určené pre mobily a vreckové zariadenia, kde vidí veľký potenciál pre dosiahnutie zisku.