Samsung chce zjednodušiť ovládanie elektroniky

A to jednoducho – vyvíja unifikované používateľské rozhranie, ktoré chce nasadiť do všetkých svojich elektronických hračiek. Znamená to, že rovnaké menu nájdete v televízore, domácom kine, fotoaparáte, ale aj v kamere.

19. jan 2009 o 16:20 Milan Gigel, (mg)

Cieľom tohto kroku je dosiahnuť lepší používateľský komfort a vyformovať medzi spotrebiteľmi skupinu, ktorá sa v nastaveniach zariadení bude cítiť ako doma. Veď o tom, že elektronika je príliš zložitá a nepoužívame ani polovicu funkcií ktorú ponúka, počúvame denne. Grafické rozhranie, ktoré Samsung predstavoval v pracovnej fáze na veľtrhu CES veľmi nápadne pripomínalo systém, ktorý s úspechom používajú firmy Apple, či Creative. Zástupcovia firmy dúfajú, že odozvy trhu budú čo najlepšie.